Mika Lintilä: Kuntien tilanne heikentynyt nopeasti

Valtiovarainministerin mukaan valtiontalouden liikkumavara on hyvin rajallinen.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) varoittaa synkkenevistä talousnäkymistä ja budjetin vähäisestä liikkumavarasta.

Tilanne on hänen mukaansa muuttunut huolestuttavaan suuntaan vain muutamassa kuukaudessa. Hallitusohjelmassa on sitouduttu julkisen talouden tasapainottamiseen vuoteen 2023 mennessä.

– Kulujen lisäämisen puolella ei ole varaa, sillä vuosittainen liikkumatila on hyvin pientä jokaista vuotta kohden. Jos uusia menoja lähdetään miettimään, niin ne tulevat sitten uudelleenkohdennuksen kautta. Tälle ei ole vaihtoehtoja, Mika Lintilä sanoi medialle.

– Julkisen talouden tasapainottaminen tulee olemaan haastavaa, sillä kuntien taloustilanne on huomattavasti heikompi kuin mitä hallitusneuvotteluiden aikana tiedettiin, Lintilä jatkoi.

Valtiovarainministeri kertoi olevansa huolissaan Suomeen kohdistuvien ulkomaisten investointien vähäisestä määrästä. Viime hallituskaudella useita suuria investointihankkeita menetettiin korkean energiaverotuksen vuoksi Ruotsiin ja Unkariin.

Tilannetta pyritään kohentamaan verouudistuksilla. Jatkossa kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit siirretään sähköveron toiseen luokkaan, joka alennetaan EU:n sallimalle minimitasolle.

Liikenneverotusta ei hoputeta

Mika Lintilä kiisti hallituspuoluiden mahdolliset ristiriidat ilmastotoimien suhteen.

– En usko, että hallituksen sisällä olisi erilaisia näkemyksiä, vaan että tavoitetasoa on nostettu. Suomen energiaverotus on jo hyvin ajanmukainen ja hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä on erittäin kunnianhimoinen tavoite. Pitää myös muistaa tietyt realiteetit, kuten energiavaltaisen teollisuuden tarpeet, Lintilä sanoi.

Liikenteen verotukseen ei ole tiedossa nopeita muutoksia jo aiemmin päätettyjen veronkorotusten lisäksi. Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää parhaillaan uudistustarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta. Työryhmän toimikausi päättyy vasta maaliskuussa 2021.

– Liikenneverotusta ei hoputeta, sillä kyseessä on valtava kokonaisuus. Sähköautojen yleistyminen luo painetta verotulojen kannalta, joten kokonaispalapelin pitäminen yhdessä on haastavaa, Lintilä sanoi.