Mika Lintilä: Koboltti kannattaa kaivaa Sotkamosta eikä Kongosta

Elinkeinoministeri sanoo, että kaivoslain valmistelu etenee.

Suomi hyötyy siitä, että täältä löytyvät tärkeimmät akkumineraalit pieneltä alueelta, arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

– Näen huomattavasti kestävämpänä tapana Sotkamossa tuotetun koboltin kuin Kongossa kaivetun koboltin. Entistä enemmän asiakkaat kiinnostuvat siitä, mikä on heidän akkujensa mineraalien alkuperä. Se on vahvuus meille, Lintilä sanoi keskustan ilmastoseminaarissa maanantaina.

Maailmassa käytetystä koboltista yli 70 prosenttia tuotateaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Sotkamossa toimii Terrafamen kaivos, joka tuottaa paitsi kobolttia, myös muun muassa akuissa käytettävää nikkeliä. Terrafame jatkaa talousvaikeuksiin kaatuneen Talvivaaran kaivoksen toimintaa. Lintilän mukaan Sotkamon kaivoksen hiilidioksidipäästöt ovat pienet.

– Terrafame on tällä hetkellä maailman vähähiilipäästöisin kaivos. Siellä on tehty erittäin hyvää työtä.

Kaustisella puolestaan valmistellaan kaivostoimintaa litiumin kaivamista varten. Lintilä ennustaa, että suomalaisen Keliber-yhtiön kaivostoiminta voisi alkaa vuonna 2023.

Vaasaan taas on perusteilla akkutehdas. Asiasta kertoivat viime viikolla Suomen Malminjalostus ja norjalainen Freyr Battery. Lisäksi Harjavaltaan akkutuotantoa valmistelee saksalainen Basf. Lintilän mukaan akunvalmistukseen liittyviä hankkeita on menossa useita eri puolilla maata, ja jopa Yhdysvaltain hallinto on ollut kiinnostunut Suomen akkusektorista.

– Olen hyvin optimistinen, Lintilä sanoo.

Hänen mukaansa Suomelle on etu, että tehtaat voivat saada raaka-aineensa verraten pieneltä alueelta.

– Puhutaan 500 kilometrin matkasta, josta tulevat kaikki keskeiset mineraalit. Maailmalta ei löydy tuolta säteeltä yhtään paikkaa, jossa se on mahdollista. Meillä on siinäkin suhteessa tuotanto niin ympäristöystävällistä kuin se voi olla.

Hallitus valmistelee parhaillaan kaivoslain uudistamista. Tavoitteena on, että maanomistajia ja kuntia kuultaisiin kaivoshankkeissa nykyistä enemmän ja että luontoarvot otettaisiin paremmin huomioon.

Kaivoslain uudistaminen on viivästynyt, koska eduskunta edellytti vuosi sitten haittojen ja hyötyjen tarkempaa tarkastelua. Lintilän mukaan valmistelu on nyt edennyt ja laki tuodaan eduskuntaan todennäköisesti marraskuussa.

– Se on tavoiteaikataulu.