Mika Lintilä KL:lle: Toivoisin että kotimaan lennot turvattaisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkenoministeri aikoo ottaa pohjoisen lennot puheeksi Finnairin kanssa lomansa jälkeen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) on Kauppalehden mukaan kierrellyt alkuviikon kuulemassa Pohjois-Suomen yrittäjiä.

– Täällä pohjoisessa isoin ongelma on saavutettavuus eli Finnairin lennot pohjoiseen. Siitä tuli erittäin kovaa kritiikkiä Utsjoella ja Ivalossa. Se vaikeuttaa matkojen järjestämistä, Lintilä kertoo KL:lle.

Hän on kuullut yrittäjien tarinoita siitä, kuinka paljon esimerkiksi Norjan pohjoisosassa sijaitsevaan Tromssaan lennetään myös kesäisin. Niinpä hän aikoo ottaa pohjoisen lennot puheeksi valtioenemmistöisen Finnairin kanssa ensi viikon lomansa jälkeen.

– Kyllä siitä pitää Finnairin kanssa keskustelu käydä. Periaatteista ja strategiasta, siitä, miksi kotimaassa ei lennetä kesäaikana, vaikka selvästi kysyntää olisi. Kyllä heillä varmaan syynsä on, mutta itse tietysti toivoisin, että kotimaan lennot turvattaisiin. Ymmärrän, että strategia on rakennettu Kauko-Aasian varaan, mutta kyllä meillä on velvollisuus kotimaan liikenteestä pitää huolta.

Sijoitusasiantuntijat ovat Kauppalehden mukaan keskustelleet Twitterissä kriittisesti Lintilän näkemyksestä. Professori Vesa Puttonen pohtii, aikooko omistajaohjausministeri pakottaa Finnairin lentämään kannattamattomasti.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén puolestaan pitää tätä konkreettisena esimerkkinä valtio-omistajan riskeistä.