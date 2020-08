Mika Lintilä HS:lle: Valtio ei voi pelastaa jokaista yritystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan lähiaikoina nähdään paljon konkursseja.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ennakoi syksylle lisää yt-uutisia.

Hän viittaa tällä viikolla kuultuihin uutisiin, joiden mukaan Finnairissa, Viking Linessä, UPM:ssä, SSAB:ssa, Metso-Outotecissä ja Swissport Finlandissa odottaa yhteensä noin 3 300 ihmistä potkuja, lomautusta tai osa-aikaistamista.

– Näitä kuullaan syksyn aikana vielä useita. Se on aivan selvää, että monta itkua vielä itketään tänä syksynä, Lintilä sanoo Helsingin Sanomille.

– Irtisanomiset tulevat olemaan käytännössä sellaisia, joita ei voi enää pysäyttää. Semmoinen ajatus, että valtio pelastaisi jokaisen yrityksen, ei ole valitettavasti realistinen.

Lintilä on huolissaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joita pelastettiin keväällä erilaisilla toimilla.

– Ne ovat hakeneet maksulykkäyksiä lainoihinsa, maksuihinsa, veroihinsa ja vuokriinsa kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi. Nyt nämä pamahtavat maksuun, eivätkä näiden yritysten rahavarat ole kesän aikana parantuneet. Tulemme näkemään paljon konkursseja.

Ikäviä uutisia voidaan Lintilän mukaan kuulla myös isoista yrityksistä.

– Meillä on jäänyt päälle vähän sellainen ajatus, että pitää vain etsiä uusia innovaatioita ja toimia. Kyllä meidän pitää pitää huoli myös meidän perinteisestä savupiipputeollisuudesta. Se on ollut Suomen talouden kivijalka, ja niin se on jatkossakin, hän toteaa.

Lintilä toteaa HS:lle epäilevänsä, etteivät kaikki ministeritkään oikein tajua, millaisissa ongelmissa yritykset ja vientiteollisuus ovat.

– Kaikkien osapuolten pitäisi viimeistään nyt käsittää, ettei tämä aika ole pikku- ja mielikuvapolitikoinnin aikaa. Nyt pitää keskittyä yhteistyöhön. Se koskee niin hallituksen viittä puoluetta, työnantajia kuin palkansaajiakin.