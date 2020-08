Mika Lintilä: Hallituksen on soudettava samaan suuntaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministerin mukaan työpaikkojen puolustaminen edellyttää laajaa yhteistyötä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on koonnut budjettiriiheen listan toimista, joilla työpaikat voidaan hänen mukaansa pelastaa.

– Suomalaisten työpaikkojen puolustaminen edellyttää nyt hallituksen, palkansaajien ja työnantajien yhteistyötä. Laaja työlistamme etenee päätöksillä, ei syyttelyllä ja riitelyllä, Lintilä kirjoittaa keskustan nettisivuilla julkaistussa kirjoituksessa.

Lintilän mukaan hallituksen on jo sovittujen veronkorotusten ohella pidäyttäydyttävä sellaisista korotuksista, joilla on erityinen vaikutus eri teollisuudenalojen tilanteeseen ja työpaikkoihin.

Hänen mukaansa hallituksen on syytä käydä läpi tulisiko jo sovittuja lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan korotuksia aikatauluttaa ja porrastaa.

– Samoin tarvitaan päätös teollisuuden sähköveron laskemisesta EU:n minimitasolle vuoden 2021 alusta eteenpäin sekä energiaveroleikkurin poistamisesta asteittain. Riihessä on myös ratkaistava päästökauppakompensaation jatko tavalla, joka tukee teollisuutemme uudistumista, Lintilä kirjoittaa.

Ministeri halua lisäksi vahvistaa viennin julkista rahoitusta, sujuvoittaa lupasääntelyä sekä lisätä puurakentamista.

Työlistan toteuttamisen lisäksi Lintilä toivoo, että hallitus työstää pitkän aikavälin teollisuusstrategian.

– Hallituspuolueiden ja hallinnonalojen on soudettava samaan suuntaan, jos haluamme saada vastarannan näkyviin. Vastuu asiassa on yhteinen, hän sanoo.

Miniserillä on myös viesti työmarkkinaosapuolille.

– Hallituksen työllisyyspäätösten lisäksi työmarkkinaoaspuolten on kyettävä työtä vahvistaviin uudistuksiin ja palkkamalttiin. Nämä olisivat tällä hetkellä kiky kakkosta tervetulleempi tie eteenpäin. Lähivuosina on noudatettava palkkamalttia, joka tukee suomalaisen työn kilpailua markkinoilla. Paikallisen sopimisen mekanismien uudistaminen on välttämätöntä ja edellyttää myös työmarkkinaosapuolilta rohkeutta neuvottelutuloksiin.

Lintilä toivoo, että toimista saadaan sovittua hyvässä hengessä.

– Uskon tosiasioiden tunnustamiseen ja yhteistyöllä pärjäämiseen. Nyt ei pidä sortua tappelemaan epäolennaisesta. Pidetään porukalla huoli siitä, että Suomi seisoo omilla jaloillaan myös siinä vaiheessa, kun korona on enää ikävä muisto lähimenneisyydestä.