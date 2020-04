Mika Lintilä 2.4.: Business Finland tulkitkoon laveasti

Ministeri sanoi huhtikuun alussa eduskunnalle, että ohjeistus on tulkita ’verrattain laveasti’.

Eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin 2. huhtikuuta yritysten tukemisesta koronan aikana. Elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk.) kysyttiin toimintakykyisten pk-yritysten tukemisesta ja toimien kohdistumisesta oikein.

– Lisäbudjetissa laitettiin miljardi lisää rahaa yrityksien suoriin tukiin eli ely-keskusten ja Business Finlandin kautta, yksinyrittäjille tuli siinä pieni tuki. Mutta kyllä ongelma on ilman muuta se, että tämä kasvaa koko ajan. Ja hallituksessa on yleisesti ollut henki, että lisäbudjettia voidaan tehdä lisää sen tarpeen mukaan, ministeri Mika Lintilä vastasi ensin.

Häneltä kysyttiin yrityksen toiminnan kehittämisen asettamisesta tuen ehdoksi koronatilanteessakin.

– Olen hyvin tietoinen siitä, että niin Business Finlandin kuin elyn puolella kriteereissä on kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Toisaalta ohjeistus on se, että sitä tulkitaan verrattain laveasti tällä hetkellä, enkä pane välttämättä pahakseni, vaikka yritykset tällä hetkellä myös miettisivät sitä, mikä olisi heidän seuraava steppinsä eteenpäin, Lintilä vastasi.

– Mutta tunnistan erittäin hyvin tämän: me löydämme lukuisia aloja, joissa sinun on hirveän vaikea löytää kehittämisideaa siitä nykyisestä eteenpäin, ja tämä on tuskainen tilanne. Ja minä takaan ja alleviivaan, että minä teen joka ikinen päivä töitä niitten satojen viestien kanssa, joita tulee, että saataisiin jotain näistä vietyä eteenpäin, mutta tämä on vaikea tilanne.

– Ja sitten koko ajan pitää miettiä sitä, että tämä on tullut äärettömän nopeasti. Meillä tekevät hirveän hyvää työtä ely-keskukset, Business Finland, Finnvera, mutta on tullut parissa viikossa sellainen vyöry päälle, että inhimillisyyden nimissä pitää antaa armoa myös heille vähäsen.

Samalla kyselytunnilla ministeri antoi kiitosta.

– Haluan nyt tässä julkisesti antaa jo kiitoksen Business Finlandin organisaatiolle, joka on tehnyt äärettömän hyvää työtä: erittäin nopeassa ajassa valtava määrä hakemuksia läpi, Mika Lintilä sanoi eduskunnalle 2.4.2020.

– Toisaalta minulle tulee näitä samoja palautteita koko ajan, ja vielä minulle ei ole tullut sellaista palautetta, johon olisin suhtautunut eri tavalla kuin Business Finland. Tässä tilanteessa täytyy kuitenkin pitää kriteerit aina kunnossa. Emme me voi lähteä täysin yliolkaisesti tähän tilanteeseen. Valitettavasti minulla ei ole tällä hetkellä tarkkoja lukuja, mitä on, mutta on tehty erittäin hyvää työtä täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

– Siinä, että halutaan tiettyjä lukuja, minä luulen, että yleensä taustalla on se, että halutaan katsoa tarkemmin yrityksen talous. Kyllä meidän pitää kuitenkin pitää kiinni siitä, että me tuemme niitä yrityksiä, jotka ovat elinkelpoisia.