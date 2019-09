Mikä erottaa keskustan tapetista? ”Rosoinen henki – hajauttaminen”

Katri Kulmunin mukaan jokaisen paikan on oltava maailman paras paikka asua.

Keskustan puheenjohtajaehdokkaille Kouvolassa juuri ennen puoluekokouksen alkua järjestetty puheenjohtajatentti keskittyi puolueeseen ja sen johtamiseen.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni lupasi antaa kaksi päivää viikossa puolueen johtamiselle joka viikko. Yhden päivän Kulmuni suunnitteli viettävänsä puoluetoimistolla ja toisen kentällä.

Tentin puheenjohtajana toiminut puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä ihmetteli, miten Kulmuni ministerinä pystyy toteuttamaan lupauksensa, kun viime vaalikaudella ministereitä ei puoluehallituksen kokouksessa näkynyt, kun ministeriryhmä oli koolla samaan aikaan.

– Ministeriryhmä voi kokoontua muunakin päivänä kuin torstaina samaan aikaan, kun puolue kokoontuu, Kulmuni vastasi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoi, että puoluetta pitää johtaa joka päivä.

– Puolue vetää linjat ja eduskuntaryhmä ja ministeriryhmä niitä sitten toteuttaa, Kaikkonen linjasi.

Kolmas puheenjohtajaehdokas, moniammattilainen Jari Tasanen sanoi palauttavansa demokratian puolueeseen ja työntävänsä harvainvallan pois.

Mikä erottaa keskustan muista puoleista?

Puheenjohtajaehdokkailta kysyttiin, mikä erottaa keskustan muista puolueista SDP:stä, kokoomuksesta, perussuomalaisista, vihreistä ja tapetista.

Kaikkonen sanoi keskustan olevan omaleimainen ja ihmisläheinen puolue. Hänen mukaansa keskustan erottaa SDP:stä yritteliäisyyden ja itsensä kehittämisen arvostaminen, kokoomuksesta heikompiosaisten huomioiminen ja perussuomalaista luonnonvaroista huolehtiminen.

– Tämä rosoinen henki, mikä meillä on tässä kansanliikkeessä. Elämänmakuinen, rosoinen, ihmisläheinen kansanliike, Kaikkonen sanoi, kun häneltä vielä kysyttiin, mikä erottaa keskustan tapetista.

Kulmuni sanoi keskustan löytävän yhtymäkohtia muiden puolueiden kanssa yritteliäisyyskysymyksissä, luontokysymyksissä ja köyhäinasiassa.

– Asia, mikä keskustan erottaa muista on se, että ne kaikki yhdistyvät tässä omintakeisessa, suomalaisessa kansanliikkeessä, jonka vertaista ei ole olemassa missään muussa maassa, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan kaikista erottavin tekijä on kysymys keskittämisestä ja hajauttamisesta.

– On kysymys joka ikisen suomalaisen kotiseudusta. Onhan niin, että joka ikinen paikka, missä sydän sanoo, että on hyvä asua, että se on se maailman paras paikka asua. Siellä on palvelut lähellä, siellä on koulut hyvät, siellä ikäihmiset saavat hoivaa, on se sitten korttelien keskellä kaupunginosissa tai kylissä, se erottaa meitä muista puolueista, Kulmuni sanoi.

Kulmuni vaikutti saavan useammin isot aplodit kuin Kaikkonen vastaustensa jälkeen tentissä.

Keskustan uusi puheenjohtaja valitaan tänään ja nimen arvioidaan olevan selvillä alkuillasta.