Mikä autorauha? ”Jättäkää autoilijat rauhaan heti”

Hallitus on kokoomusedustajan mukaan kiristänyt polttoaineveroja ja tekee ruuhkamaksuja.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä puhui puolueensa ryhmäpuheessa eduskunnassa autorauhasta.

– Omaa autoa tarvitsevista tavallisista suomalaisista tehdään syyttä suotta ilmastonmuutoksen suurimpia aiheuttajia. Se ei ole oikein. Tarvitsemme autorauhan. Jotta suomalaisten ei tarvitse joka viikko pelätä liikkumisensa puolesta, Joonas Könttä sanoi.

Sanat särähtivät kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttisen korvissa.

– Mitä autorauhaa tämä hallitus on tehnyt kiristämällä polttoaineiden verotusta, poistamalla kaikkein puhtaimman dieselin verotuen ja suunnittelemalla uusia ruuhkamaksuja? Ne tarkoittavat satojen, jopa tuhannen euron lisäkustannusta työssäkäyville suomalaisille, Matias Marttinen sanoi.

– Jos te haluatte julistaa autorauhan, se tarkoittaa silloin sitä, että teidän täytyy välittömästi kuopata tämä tietullien ja ruuhkamaksujen valmistelu ja jättää autoilijat rauhaan, Marttinen jatkoi.

Joonas Könttä vastasi Matias Marttisen hyvin tietävän, että mahdollisesta ruuhkamaksusta päättäminen on kuntien asia.

– Kokoomusjohtoinen Helsinki päättää itse siitä. Mikäli kokoomusjohtoinen Helsinki ei niitä halua, niin kokoomusjohtoinen Helsinki ei sitten varmasti niitä aseta, Joonas Könttä heitti.

SDP:n Kimmo Kiljunen sanoi kuvittelevansa termin pitävän sisällään ajatuksen siitä, että ”vältettäisiin autoilijoiden kapina eli jollain tavalla turvattaisiin myöskin ne olosuhteet, joissa henkilöautoilla olisi järkevä toimia”.

– Täällä on tuotu moneen kertaan esille se, että hallitus on panostanut perusväyliin, joukkoliikennejärjestelmiin, raideratkaisuihin ja muihin, jotka kaikki auttavat myöskin sitä autorauhaa. Mutta kieltämättä se suurin kysymys ei ole bensavero, joka on automaattista inflaatiotarkistusta, vaan se, että meillä on aidosti tässä yhteiskunnassa ilmiöitä, joilla kiusataan autoilua, Kiljunen totesi.

– Tämä pysäköintijärjestelmä, pysäköintibisnes, joka on syntynyt, on täysin kohtuuton tilanne, hän täsmensi.

Kokoomuksen Pia Kauman mukaan polttoaineveron korotus ei ole ollenkaan vähäpätöinen asia.

– Kun muistetaan, mistä esimerkiksi Ranskassa keltaliivien mielenosoitukset lähtivät liikkeelle.

Kokoomuksen Jaana Pelkonen katsoi, että ”ehkäpä hallitus edustaja Köntän innoittamana näin kesän kunniaksi julistaa maahamme autorauhan ja unohtaa tarpeettomat ruuhkamaksusuunnitelmat, tietullit ja myös nämä polttoaineveron korotukset”.

– Tavallisten työssäkäyvien ihmisten maksutaakkaa ei tule yhtään lisätä, Jaana Pelkonen totesi.