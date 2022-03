Mika Aaltola: Venäjän talous on tuhottu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan mukaan Venäjän aseellinen kyky ei ole sellainen, mitä se on esitellyt paraateissa.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan, dosentti Mika Aaltolan mukaan länsimaiden pakotteet ovat onnistuneet tuhoamaan Venäjän talouden vuosiksi eteenpäin.

Aaltola kirjoittaa asiasta viestipalvelu Twitteriin kirjoittamassaan viestiketjussa, jossa hän tarkastelee Ukrainan sodasta saatuja opetuksia. Hän toteaa olevansa liikuttunut ukrainan puolustajien urhoollisuudesta.

– Heitä ei kuitenkaan ole jätettu yksin. Venäjän talous on tuhottu vuosiksi eteenpäin. Ukrainaan virtaa laajamittaisesti aseita koko ajan Puolan rajan ylitse. Ilmaherruutta Venäjä ei ole saavuttanut, Aaltola kirjoittaa.

Hänen mukaansa ukrainalaisten maanpuolustustahto on ollut avainasemassa maan käymässä puolustussodassa. Hän toteaa faktan olevan suotuisa Suomelle, jossa maanpuolustustahto on mittausten mukaan maailman kärkipäätä.

Sodassa on myös opittu se, että Yhdysvaltain politiikka Natoon kuulumattomien kumppaneiden suhteen on niin sanottu ehdollinen neutraalisuus. Se tarkoittaa suoran suurvaltakonfliktin välttämistä, mutta samalla niiden aseiden toimittamista, joita maahan on ennen sotaakin toimitettu.

– Suomen on hyvä tiivistää ja laajentaa puolustussuhdettaan Yhdysvaltoihin. Sodan syttyessä he toimittavat sitä, mitä ovat ennen sotaa toimittaneet. Se on heidän intresissään. Huoltovarmuuden kannalta keskeistä, Aaltola sanoo.

Hän toteaa sodan näyttäneen, että Venäjän aseellinen kyky on todellisuudessa paljon heikompi, kuin mitä se on esitellyt paraateissaan.

– Käytännöllinen operationaalinen tehokkuus ei ole lainkaan sitä luokkaa, mitä sen esimerkiksi Suomessa on kuviteltu olevan, Aaltola kirjoittaa.

– Venäjä on ajautumassa tilanteeseen, jossa se on joko rajusti eskaloitava tai sitten etsittävä laihaa kasvot säilyttävää lohtua. Se voi tuhota Ukrainan ja maan kansalaisia, mutta se ei voi epäonnistumistaan saada unholaan.

