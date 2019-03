Miinoja korvaava hyppykaveri etenee – puolustusvoimat testaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimat hankkii testisarjan etälaukaistavia hyppypanoksia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on tehnyt hankintapäätöksen Suomessa kehitetyn etälaukaistavan hyppypanoksen testisarjan tilaamisesta Leijona Instituutilta. Puolustusvoimat aloittaa seuraavaksi panoksen monipuolisen testausvaiheen.

”Hyppykaveriksikin” kutsuttua asetta on kehitetty viimeisten muutaman vuoden aikana. Kyse on viuhkapanoksia täydentävästä, ilmassa räjähtävästä hyppypanoksesta (TOC, Take-Off-Canister). Se lentää noin 25 metrin korkeudelle ja ampuu sieltä alaspäin wolframi- tai teräskuulia. Sillä on tarkoitus korvata Ottawan sopimuksen myötä käytöstä poistuneiden jalkaväkimiinojen pelotetta ja suorituskykyä.

Hyppykaveri on saanut runsaasti huomiota ja sen on kerrottu herättäneen kiinostusta ulkomaillakin.