Miinoja korvaava ”hyppykaveri” on tulossa: Tuhoaa 25 metrin korkeudelta

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) puhui kansanedustaja Timo Heinosen (kok.) Oikea suunta -seminaarissa Riihimäellä Sako Oy:n museossa. Niinistö kävi puheessaan läpi viime ja tämän hallituskauden puolustusratkaisuja.

Materiaalihankinnoista puhuessaan ministeri mainitsi Suomessa harjoitetun vaalikaudella asesuunnitteluakin. Hän viittasi niin sanottuun Take-Off Canisteriin, jota tasavallan presidentti nimitti vaalikeskustelussa ”hyppykaveriksi”.

Etälaukaistava hyppykaveri on saanut paljon huomiota, koska siitä toivotaan tulevan osa Suomen Ottawan sopimuksesta irtautumisen jälkeisestä sulutuksen miina- ja panosjärjestelmästä.

Jussi Niinistön mukaan tuotteen paras termi saattaa olla hyppypanos. Hän on kuvaillut sen pelotevaikutusta, miinakauhua, melkoiseksi.

– Sellaista on kehitelty tällä hallituskaudella. Toivottavasti jo tämän talven aikana sitä voidaan julkisuudessa esitellä, Jussi Niinistö totesi seminaarille.

Ministeri kuvaili tuotteen olevan ”puolikkaan ämpärin kokoinen mötikkä”. Se ”hyppää” 25 metrin korkeudelle ilmaan ja ampuu sieltä alaspäin wolframi- tai teräskuulia.

– Se on Ottawan sopimuksen mukainen sikäli, että se on etälaukaistava. Erona entisiin jalkaväkimiinoihin on se, että se ampuu ylhäältä alas, Jussi Niinistö kuvaili.

– Siltä on erittäin vaikea suojautua. Siinä missä aikaisemmin kun kuuli lähtölaukauksen piti heittäytyä maahan, mutta tässä tapauksessa kannattaa seisoa mahdollisimman suorana, että tulee vähän osumapintaa.

Puolustusministerin mukaan kyseessä on ”jännä hanke”, joka on herättänyt paljon mielenkiintoa ulkomaita kuten Kiinaa, Puolaa, Saksaa ja Venäjää myöten.

– Tämä on hanke joka selkeästi kiinnostaa, ja toivottavasti saamme siitä toimivan ratkaisun. Siinäkin voi olla suomalaiselle puolustusteollisuudelle uusi tarkkuuskiväärin veroinen vientituote – toivottavasti.