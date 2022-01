”Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että viestintä on selkeää?”

Kansanedustajan mukaan lääkäreiden ja hoitajien aikaa kuluu tällä hetkellä koronabyrokratian pyörittämiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kysyy, mihin toimiin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aikoo ryhtyä koronastrategian päivittämiseksi.

Kilven mukaan päätökset olisi kyettävä tekemään nopeammin, minkä lisäksi viestinnän olisi oltava johdonmukaista ja selkeää. Omikronmuunnoksen myötä tartuntojen ja -altistumisten määrä on noussut viime viikkoina huomattavasti.

– Onko siitä hyötyä, että potilas saadaan kiinni siinä vaiheessa, kun eristys on jo ohi? Ei ole. Siitä syystä moni alue on itsenäisesti päättänyt luopua hallituksen koronastrategian mukaisesta laajasta testaamisesta ja jäljityksestä, koska hallituksen päätökset viipyvät ja strategiaa ei ole pystytty päivittämään pandemian tilanteen mukaan. Omikron on osoittanut, että päätöksiä pitää tehdä nopeammin, Marko Kilpi toteaa.

Suomen virallinen koronastrategia on edelleen ”testaa ja jäljitä”. Kansanedustaja arvioi lääkäreiden ja hoitajien ajan kuluvan turhaan koronabyrokratian pyörittämiseen, joka on pois lääkäreiden ja hoitajien normaalista potilastyöstä. Tämä on johtanut siihen, että kiireetön hoito on ruuhkautunut.

– Yhtenä koronatilanteen ajan ongelmana on ollut päätöksenteon hitaus. Monissa kohdin hallitus on ollut auttamattoman myöhässä yhdistettynä huonoon viestintään sekä päätöksenteon ennakoimattomuuteen, mikä on tehnyt tilanteesta kestämättömän niin kansalaisten kuin yritysten ja palveluntuottajien näkökulmasta, Kilpi sanoo.

Hänen mukaansa sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulisi nyt linjata, mitä koronatoimia voitaisiin jättää tekemättä ja mitä toimintoja pitäisi asettaa etusijalle.