Mihin katosi Kim Jong-unin keittiömestari?

Japanilaiskokki Kenji Fujimoto on ollut kateissa kesäkuusta lähtien.

Kim Jong-unin isän ja Pohjois-Korean edellisen diktaattori Kim Jong-ilin henkilökohtainen keittiömestari Kenji Fujimoto on kadonnut, kertoo japanilainen sanomalehti The Asahi Shimbun.

Japanilaiskokki nousi julkisuuteen muutama vuosi sitten Diktaattorin keittiömestari -kirjalla, joka on julkaistu myös suomeksi. Muistelmakirjassaan Fujimoto kertoo elämästään Kim-dynastian kokkina.

Vahvistamattomien lähteiden mukaan Pohjois-Korea on pidättänyt miehen, sillä tämä on paljastanut arkaluonteisia asioita ja salassapidettävää tietoa diktaattoriperheestä.

Kirjansa lisäksi Fujimoto on antanut vuosien varrella lukuisia haastatteluja, joissa hän on kertonut Kim Jong-unin lapsuudesta ja nuoruudesta. Kokki on muun muassa paljastanut, että Kim oli nuorempana viehtynyt sushiin ja juoneen ruokajuomanaan mieluiten pullotolkulla Cristal-shampanjaa.

Fujimoto työskenteli Kim Jong-ilin kokkina vuosina 1982-2001. Viimeiset kaksi vuotta hän on pyörittänyt japanilaista ravintolaa Pohjois-Korean pääkaupunki Pjongjangissa.

Fujimoto on ollut kateissa kesäkuusta lähtien. Japanin viranomaiset ovat yrittäneet tavoittaa miestä tuloksetta.