Mihail Hodorkovski: Vladimir Putin on siirtynyt avoimeen sortoon

Venäläinen toisinajattelija Mihail Hodorkovski katsoo Aleksei Navalnyin tapauksen edustavan merkittävää muutosta presidentti Vladimir Putinin Venäjässä.

– Navalnyin pidätys kertoo Putinin hallinnon siirtymisestä avoimeen sortoon Keski-Aasian despoottien tyyliin, Hodorkovski toteaa MBK-säätiönsä mukaan.

Hänen mukaansa sellaiset poliitikot ja yhtiöt, jotka suostuvat keksimään tekosyitä tällaiselle toiminnalle ryhtyvät samalla avoimesti demokratian vihollisiksi.

– Tällaiset kannat tulevat heille kalliiksi. Kaikkien meidän, jotka kannattavat oikeusvaltiota ja Venäjän demokraattista tulevaisuutta on nyt noustava vastustamaan totalitarismia ja laittomuutta, Mihail Hodorkovski sanoo.

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi pidätettiin sunnuntaina heti hänen saavuttuaan Moskovan lentokentälle Berliinistä. Navalnyi oli maanantaina iltapäivällä pikaoikeuden edessä moskovalaisella poliisiasemalla. Hän oli viitisen kuukautta Saksassa toipumassa myrkytyksestä.

Navalnyi myrkytettiin myrkytettiin elokuussa Siperiassa venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä. Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän ja sen mediakumppanien selvityksen mukaan murhayrityksen takana oli myrkkyihin erikoistunut salainen FSB:n yksikkö.

