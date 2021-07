Mihail Hodorkovski siirtää kumppaninsa pois Venäjältä

Liikemies Mihail Hodorkovski lupaa kuljettaa kumppaninsa pois Venäjältä. Hänen mukaansa viranomaisten painostus on kasvanut niin suureksi, että työntekijöiden turvallisuus edellyttää sitä.

– Olen valmis siirtämään mediayhtiöideni jäsenet pois maasta. Hallitus puristaa heidät niin ahtaalle, että minä voin vain tehdä parhaani suojellakseni heitä joko siirtämällä projektit pois Venäjältä tai lopettamalla ne kokonaan, Hodorkovski sanoo.

Venäjän yleinen syyttäjä julisti eilen neljä Hodorkovskin johtamaa säätiötä ei-toivotuiksi järjestöiksi. Säätiöt ovat Britanniaan rekisteröity Khodorkovsky Foundation ja sen tytäryhtiö Oxford Russia Fund, Future of Russia -hyväntekeväisyyssäätiö sekä Ranskassa toimiva European Choice. Syyttäjän mukaan säätiöt uhkaavat Venäjän perustuslaillista järjestystä ja maan turvallisuutta. Jos henkilön todetaan tekevän yhteistyötä näiden säätiöiden tai järjestöjen kanssa, hänet voidaan tuomita vankilaan jopa kuudeksi vuodeksi. Venäjä on julistanut nyt yhteensä 39 järjestöä ei-toivotuksi.

Hodorkovski sanoo, ettei voi enää taata kumppaniensa turvallisuutta. Hänen mukaansa hallitus voi kohdistaa vainonsa kehen tahansa, joka edustaa oppositiota.

– Tuhannen tai vaikka kymmenen tuhannen ihmisen sulkeminen vankilaan ei ole iso juttu tälle hallitukselle, mutta sata tuhatta olisi liikaa. En halua ajaa ihmisiä siihen, hän toteaa.

Hodorkovski on pitkään kuulunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin vastustajiin. Hodorkovski on öljy-yhtiö Jukosin entinen pääomistaja, ja hän oli aiemmin Venäjän rikkaimpia ihmisiä. Hänet tuomittiin kahdeksaksi vuodeksi vankilaan vuonna 2005 veronkierrosta. Vähän ennen vapautumistaan hänelle luettiin uusia syytteitä, joista seuranneet tuomiot pidensivät tuomiota.

Kun Putin voitti presidentinvaalit vuonna 2012, istuva presidentti Dmitri Medvedev määräsi syyttäjän tutkimaan Hodorkovskin tapauksen uudelleen, jolloin tuomio lyheni. Putin armahti Hodorkovskin vuoden 2013 lopussa, jolloin tämä pakeni Saksaan.

I’m ready to relocate members of my media projects out of the country. With the level of pressure the government is currently putting on my people, I’ll do my best at protecting them by either relocating the projects out of Russia or stopping them altogether.

— Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) July 2, 2021