Migrillä valmius vastaanottaa lisäevakuoinnit Afganistanista

Maahanmuuttovirasto ei tee afganistanilaisille tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä.

Valtioneuvosto täydensi tiistaina Afganistan-päätöksiään. Aiemmin päätetyn 170 henkilön lisäksi Suomi ottaa vastaan 128 henkilöä, jotka ovat Suomen Kabulin suurlähetystön entisiä työntekijöitä ja turva-alan työntekijöitä perheineen.

Maahanmuuttovirasto huolehtii evakuoitujen ihmisten vastaanotosta Suomessa. Afganistanista saapuneet majoittuvat aluksi vastaanottokeskuksiin eri puolilla maata, kunnes heidän oleskelulupansa on myönnetty.

– Vastaanottokeskuksessa henkilökunta on heitä vastassa ja auttaa heitä Suomeen asettumisessa. Heille järjestetään sopivat asumistilat niin, että esimerkiksi perheet asuvat yhdessä. Majoituksen lisäksi keskukset järjestävät muut tarvittavat palvelut, kuten terveyden- ja sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut, kertoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen tiedotteessa.

Vastaanottopaikkojen määrää ei ole tällä hetkellä tarve lisätä Afganistanin tilanteen takia.

– Seuraamme tilannetta intensiivisesti ja varaudumme toki myös reagoimaan mahdolliseen tilanteen muutokseen ja lisäkapasiteetin tarpeeseen, Kähkönen sanoo.

Vastaanottopaikkakunnista ei anneta tarkempia tietoja julkisuuteen. Maahanmuuttovirasto haluaa näin varmistaa vaikeista olosuhteista tulleiden henkilöiden yksityisyyden ja taata, että he saavat asettautua rauhassa Suomeen.

Oleskelulupa neljäksi vuodeksi

Maahanmuuttovirasto vastaa valtioneuvoston päätöksellä Suomeen saapuvien afganistanilaisten oleskelulupien käsittelystä.

Henkilöille myönnetään valtioneuvoston päätöksellä oleskelulupa erityisellä humanitaarisella perusteella, eli heitä ei käsitellä turvapaikanhakijoina. Oleskeluluvan kesto on aluksi neljä vuotta.

Kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt oleskeluluvan, henkilöt siirtyvät vastaanottokeskuksista kuntiin. Ely-keskukset sopivat kuntien kanssa henkilöiden kuntaan sijoittamisista.

Myönnettävään oleskelulupaan sisältyy työnteko-oikeus, eli ihmiset voivat tehdä töitä tai esimerkiksi opiskella Suomessa. Kun henkilö on oleskellut Suomessa neljä vuotta yhtäjaksoisesti erityisellä humanitaarisella perusteella myönnetyllä oleskeluluvalla, hän voi hakea pysyvää oleskelulupaa.

Afganistanista evakuoidut jättäneet noin 50 turvapaikkahakemusta

Afganistanilaiset ovat jättäneet elokuussa 69 turvapaikkahakemusta. Näistä noin 50 on hakemuksia, jotka Afganistanista evakuointilennoilla saapuneet ovat jättäneet Suomeen saapuessaan. Nämä ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä.

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on tällä hetkellä kokonaisuutena edelleen alhainen. Tammi-elokuussa on jätetty kaikkiaan 617 ensimmäistä turvapaikkahakemusta. Näistä afganistanilaisten tekemiä hakemuksia oli 132. Uusintahakemuksia on jätetty yhteensä 864 vuoden 2021 aikana. Afganistanin tilanne ei ole näkynyt uusintahakemusten määrissä.

Maahanmuuttovirasto ei tee tällä hetkellä Suomessa oleville afganistanilaisille kielteisiä päätöksiä.

Maahanmuuttovirasto keskeytti 9. heinäkuuta sellaisten kielteisten päätösten tekemisen, joilla henkilö palautettaisiin Afganistaniin. Keskeytys on voimassa toistaiseksi, sillä Maahanmuuttovirasto tarkastaa koko Afganistania koskevan maalinjauksen muuttuneen turvallisuustilanteen takia. Myönteisiä päätöksiä tehdään yksiköllisten syiden edellytysten täyttyessä.

Tällä hetkellä Maahanmuuttoviraston käsittelyssä on yli 300 afganistanilaisten turvapaikkahakemusta.