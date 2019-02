MiG-hävittäjien hautausmaa Naton videolla

Nato satsaa yli 50 miljoonaa euroa Kucoven lentotukikohtaan Albaniassa.

Albanian Kucove on pysäyttävä näky. Kylmän sodan ajan lentotukikohdan alueella makaa yhä riveissä kymmenittäin osin jopa yli 60 vuotta vanhoja hävittäjiä. Paikkaa kutsutaan alla olevalla Naton videolla osuvasti ”Migien hautausmaaksi”.

Balkan Insightin mukaan Kucova oli aikanaan kommunistisen Albanian tärkein lentotukikohta. Sinne oli parhaimmillaan sijoitettu liki 200 konetta. Pääosin 1950-1960-luvuilla valmistetuista MiG-15- ja MiG-17-koneista koostuvalla kalustolla lennettiin viimeisiä kertoja vielä 2000-luvun alussa.

Vielä 1950-luvun sotasuunnitelmassa Yhdysvallat oli maalittanut Kucovan yhdelle ydinpommille. Nyt ajat ovat kuitenkin toiset. Nato on ilmoittanut satsaavansa peräti 51 miljoonaa euroa Kucovan henkiin herättämiseen. Vanhasta tukikohdasta on määrä rakentaa tankkauspiste Naton hävittäjille. Nato aikoo uudistaa täysin muun muassa tukikohdan kiitoradat ja varastorakennukset. Paikalliset odottavat hankkeesta apua kuihtuvalle seudulle.

– Kucovan lentotukikohdan päivittäminen on erittäin tärkeä asia. Se osoittaa, että puolustusliitto on yhä hyvin aktiivinen koko alueella. Se näyttää myös Albanian olevan Naton luotettava jäsenvaltio, joka on valmis kantamaan lisää vastuuta alueen rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi, Albanian presidentti Ilir Meta toteaa Naton videolla.

