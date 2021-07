Mies karkasi lakanaköyden avulla karanteenihotellin neljännestä kerroksesta Perthin kaupungissa Länsi-Australiassa, kertoo uutissivusto 9news.com.au.

Mies, 39, oli matkustanut Brisbanen kaupungista Perthiin. Hänelle ei kuitenkaan myönnetty lupaa jäädä Länsi-Australian osavaltioon, ja mies asetettiin karanteeniin.

Hänelle annettiin määräys poistua osavaltiosta 48 tunnin sisällä, ja mies vietiin Rivervalen kaupunginosassa sijaitsevaan hotelliin odottamaan lentoaan.

Hän kuitenkin pakeni neljännessä kerroksessa olevan hotellihuoneen ikkunasta käyttäen apunaan lakanoista solmittua köyttä tiistaina aamuyöllä Australian aikaa.

Poliisi löysi miehen kahdeksan tunnin jälkeen Mount Lawleyn kaupunginosasta ja otti hänet kiinni.

Miestä syytetään useista rikoksista. Hänellä ei tiettävästi ole koronatartuntaa.

Australiassa on kirjattu huomattavasti vähemmän koronavirukseen liittyviä tartunta- ja kuolemantapauksia kuin monissa muissa kehittyneissä maissa osittain siksi, että se on sulkenut ulko- ja sisärajansa ja asettanut pakollisen hotellikaranteenin kaikille, jotka saapuvat ulkomailta tai – epidemia-aallon aikana – toisesta osavaltiosta.

