Mies oli juonut alkoholia teininä, Iran tuomitsi 80 raipaniskua

Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuominneet Iranissa toimeenpannun julkisen rangaistuksen, jossa nuori mies sai 80 raipaniskua alkoholin juomisesta.

Amnesty Internationalin mukaan tapaus osoittaa Iranin oikeuslaitoksen epäinhimillisyyden, sillä järjestelmä sallii ”raakalaismaisen toiminnan”.

– Tämän tapauksen olosuhteet ovat täysin järkyttäviä, ja ne ovat uusi osoitus Iranin hallinnon vääristyneistä prioriteeteista. Ketään ei pitäisi altistaa raipaniskuille, järjestön tutkimus- ja vaikutustyön johtaja Philip Luther sanoo.

Syyttäjän mukaan mies oli nauttinut alkoholijuomia hääjuhlissa yli vuosikymmen sitten. Hän oli tuolloin 14- tai 15-vuotias.

Tuomio pantiin toimeen tiistaina Khorāsān-e Razavin provinssissa sijaitsevassa Kashmarin kaupungissa. Paikallinen media julkisti kuvan, jossa naamioitu mies ruoskii puuhun sidottua nuorta miestä. Väkijoukko seuraa tilannetta taustalla.

– Raipaniskujen, amputaation ja sokeuttamisen kaltaisten julmien ja epäinhimillisten rangaistusten käyttäminen on hyökkäys ihmisarvoa kohtaan. Ne rikkovat kidutuksen vastaisia kieltoja ja kansainvälistä lakia, Luther jatkaa.

Iranin islamilaisen rikoslain mukaan raipaniskuja voi saada yli sadasta eri rikkeestä. Näihin lukeutuvat muun muassa aviorikos, avioliiton ulkopuoliset suhteet, ”julkisen moraalin vastainen toiminta” ja samaan sukupuoleen kuuluvien henkilöiden suhteet.

Amnesty International denounces Iran for the public flogging of a young man. His alleged crime was consuming alcohol at a wedding when he was 14 or 15 years old. https://t.co/F1OYlydh2d

— RFE/RL (@RFERL) July 12, 2018