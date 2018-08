Mies järjesti itselleen naisen paperit, saa halvemman vakuutuksen

Uuden Chevrolet Cruzen halunnut kaksikymppinen mies Kanadan Albertassa hankki itselleen naisen paperit. Hän sai niillä 1100 dollarin alennuksen vuotuiseen autovakuutukseensa. Nuorilta miehiltä peritään onnettomuusriskin vuoksi suuremmat vakuutusmaksut.

CBC kertoo miehen yksinkertaisesti ilmoittaneen lääkärilleen identifioituvansa naiseksi tai haluavansa identifioitua naiseksi. Lääkäri kirjoitti asiasta todistuksen.

Mies lähetti lääkärintodistuksen ja muut paperit hallinnolle ja sai parin viikon päästä uuden syntymätodistuksen. Sen mukaan hän on nainen. Syntymätodistuksella hän muutti ajokorttinsa, jonka jälkeen sai halvemman vakuutuksen.

”Olin aika shokissa mutta myös helpottunut. Tuntui kuin olisin voittanut systeemin. Tuntui että voitin”, hän kuvailee.

”Olen sataprosenttisesti mies. Juridisesti olen nainen”.

