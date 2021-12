Mies aloitti nollasta – AL: 16 vuodessa 100 asuntoa

41-vuotias sijoittaja kertoo molempien vanhempiensa olleen tavallisia duunareita.

41-vuotias asuntosijoittaja ja yrittäjä Miika Vuorensola kertoo Aamulehdelle hankkineensa 16 vuoden aikana yhteensä yli 100 sijoitusasuntoa ympäri Suomea.

Ensimmäisen varsinaisen sijoitusasuntonsa mies hankki Turusta vuonna 2005. Innostus asuntosijoittamiseen lähti alun perin Tampereelta, jossa Vuorensalo otti vuokra-asuntoonsa alivuokralaisen tyttöystävän muutettua pois asunnosta.

Suurimman osan asunnoistaan mies on hankkinut joko uudelleenrahoittamalla tai säästämällä. Vuorensola on ammatiltaan diplomi-insinööri, ja kertoo saaneensa 2000-5000 euron kuukausipalkastaan rahaa säästöön pankkitilille ja esimerkiksi indeksirahastoihin.

– Kun asunnon lainaa on vähän maksettu pois ja asunnon arvo on noussut, haen pankista uutta lainaa. Se on mahdollistanut kasvun. Voi myös ostaa asuntoja hiukan keskimääräistä halvemmalla, niin arvonnousu realisoituu heti, Vuorensola avaa uudelleenrahoitustaktiikkaansa AL:lle.

Vuorensola kertoo omien vanhempiensa olleen ”duunareita” – äiti oli lähihoitaja ja keittäjä, isä invataksikuski.

Itse mies lopetti palkkatyöt vuonna 2017.

Sijoitusasunnot Tampereella

Nykyisin suurin osa Vuorensolan asunnoista sijaitsee Tampereella Pirkkalassa. Alue on hänen mukaansa loistava sijoituskohde.

– Tampere hyötyy myös Pirkkalan imusta. Air Baltic alkaa lentää Pirkkalasta kolme kertaa viikossa. Ei ole päätetty, tuleeko ratikka Pirkkalaan, mutta jos tulee, Pirkkalan asunnot varmasti kallistuvat. Nyt on hyvä aika ostaa Pirkkalasta asunto, hän sanoo.

– Korona-aikana Tampere on ollut Suomen suurin muuttovoittopaikkakunta.

Pirkanmaan sijoitusasunnoista Vuorenpää kertoo saavansa 4-5 prosentin voittoa. Hänen mukaansa velkavipu on kuitenkin tärkeä huomioida, koska asuntoa ei todellisuudessa edes kannata ostaa kokonaan omalla rahalla.

– Jos sinulla on 100 000 euron asunto, joka tuottaa 4 prosenttia vuodessa, ja sinulla on asunnossa omaa pääomaa kiinni 30 000 euroa, oman pääoman tuotto 13 on prosenttia. Tämä on paljon suurempi tuotto kuin pörssiosakkeilla, jotka tuottavat noin seitsemän-kahdeksan prosenttia vuodessa, Vuorensola kertoo.