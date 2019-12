Mieluummin Ukrainan vankilassa kuin Donetskissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vankienvaihto Ukrainan ja ”kansantasavaltojen” välillä epäonnistui.

Ukrainan ja venäläisten miehittämien Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” välillä piti suorittaa vankienvaihto. Yllättäen vaihtolistalta poistui kymmeniä ukrainalaisvankiloissa istuvien vankien nimiä, eikä vaihto onnistunut.

Nyt venäläislehti Kommersant on selvittänyt Venäjän, Ukrainan ja ETYJ:n kolmikantaisessa kontaktiryhmässä olevien lähteidensä kautta, että noin neljäkymmentä vankia vapaaehtoisesti kieltäytyi osallistumasta vankienvaihtoon. Osa vangeista ei halua palata Donetskiin, kun taas osa haluaa olla Ukrainan kanssa oikeudellisesti ”sujuit” ja istua tuomionsa. Jos he ovat Donetskin ja Luhanskin alueilta kotoisin olevia Ukrainan kansalaisia, he saavat vankilatuomionsa jälkeen jäädä Ukrainaan tai lähteä maasta omaten samat oikeudet kuin muutkin Ukrainan kansalaiset.

Vankienvaihdosta huolimatta vankeihin kohdistuneet rikosprosessit olisivat jäänyt Ukrainassa voimaan ja uusintavankeus odottanut, jos olisi myöhemmin jäänyt uudelleen Ukrainan haltuun. ”Kansantasavallat” olivat vaatineet vapautettavien vankien rikosprosessien lopettamista, mutta Ukraina ei tähän suostunut.

Tilanne on nolo niin sanotuille kansantasavalloille ja he vaativat, että ulkopuolinen taho vankienvaihdosta kieltäytymisten olleen vapaaehtoisia. Tähän tehtävään ei kelvannut ehdotettu Punainen Risti, vaan ETYJ:n koordinaattori, suurlähettiläs Toni Frisch, joka palaa asiaan joulun jälkeen.