”Mielivaltainen” koronarajoitus: 240 asiakasta sallittu, jos musiikki soi levyltä

Kokoomusedustaja vaatii järkeistystä tapahtuma-alan rajoituksiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman on jättänyt kirjallisen kysymyksen yleisötilaisuuksien rajoittamisesta.

− Tapahtumateollisuuden mukaan THL on vahvistanut, että ammattimaisesti järjestetyissä yleisötilaisuuksissa ei ole yleisöjen keskuudessa levinnyt kesäkuun alun jälkeen yhtään koronatartuntaa. Annettujen tietojen perusteella tapahtumissa on ollut eri paikkakunnilla yksittäisiä altistumisia, mutta tartuntoja näistä ei ole jäljitetty, Vestman sanoo.

− Tapahtumateollisuuden oman arvion mukaan luvut todentavat sen, että viranomaisten ohjeistamat ja tapahtumajärjestäjien toteuttamat toimenpiteet ovat sellaisia, joilla turvallisuus pystytään erittäin hyvin takaamaan, hän jatkaa.

Vestman huomauttaa, että THL:n mukaan 5 prosenttia tartunnoista on tapahtunut oppilaitoksissa ja 2 prosenttia varhaiskasvatuksessa. Näiden toimintaa ei kuitenkaan ole vastaavasti rajoitettu.

− Monissa muissa Euroopan maissa kulttuuripalveluita on rajoitettu merkittävästi vähemmän kuin Suomessa, vaikka tartuntatilanne on ollut Suomea pahempi.

Vestman huomauttaa, että tapahtumiin kohdistuvia rajoituksia on käsiteltävä elinkeinonvapauden ja omaisuudensuojan kannalta.

Suomen hallitus on julkisuudessa vedonnut alueita ottamaan käyttöön tartuntatautilain mukaisia tiukkoja rajoitustoimia, ja tiukkoja tapahtumarajoituksia on myös otettu käyttöön. Monilla alueilla yli 10 hengen yleisötilaisuudet on kielletty.

− Avi on käyttänyt kiellon perusteena tartuntatautilain kirjausta, mutta ei ole antanut alueellista tautitilannetta täsmällisempää arviota välttämättömyyden arvioinnin perusteeksi. Tapahtuma-alan yrittäjien ja työntekijöiden elinkeino on käytännössä suljettu ilman varoitusta tai tietoa loppupäivämäärästä.

Hän mainitsee julkisuudessa olleen ”mielivaltaiselta vaikuttavan esimerkin” haminalaisesta liveklubista, joka sai tiistaina 1.12. aluehallintovirastolta kiellon järjestää viikoittaisia tanssejaan perjantaina.

− Avin linjauksen mukaan, jos Eija Kantola & Omega soittaa Wanhan Työskin tanssilavalla livemusiikkia, on ravintolatoiminnassa kysymys yleisötapahtumasta, jonka osallistujamäärä rajautuu kymmeneen henkeen. Samanaikaisesti kuitenkin, jos ravintolan henkilökunta soittaa tanssit levyltä, on ravintola oikeutettu ottamaan 240 asiakasta. Ravintoloitsijan arvion mukaan tartuntariskin kannalta sillä ei ole eroa, soitetaanko ravintolassa livemusiikkia vai levymusiikkia, Vestman sanoo.