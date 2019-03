Mielenosoitus eduskuntatalolla ilmastonmuutosta vastaan

Greenpeace vaatii, että Suomessa on luovuttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan sadat ihmiset ovat marssineet Helsingissä eduskuntatalolle vaatimaan Suomen päättäjiltä tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Järjestön mukaan mielenosoittajat vaativat, että Suomessa on luovuttava fossiilisista polttoaineista vuoteen 2035 mennessä. Riittävän hiilinielun ylläpitämiseksi hakkuita ei saa kasvattaa lainkaan, ja kaikista fossiilisten polttoaineiden tuista on luovuttava välittömästi.



– Suomen on näytettävä suuntaa. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla ensimmäinen hyvinvointiyhteiskunta, joka irtautuu fossiilisten käytöstä. Osa puolueista on tämän jo ymmärtänyt, mutta nykyisten hallituspuolueiden ohjelmissa ja vaalilupauksissa on vielä liian vähän toimia kriisin ehkäisemiseksi, toteaa Greenpeace Nordenin Suomen maajohtaja Sini Harkki järjestön tiedotteessa.

Mielenosoituksessa on mukana myös Extinction Rebellionin, Greenpeace Nordenin, Ilmastovanhempien, Luonto-Liiton ilmastoryhmän ja Maan ystävien aktivisteja sekä Ilmastokirkko -esitystaideryhmä.