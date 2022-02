Mielenosoituksia Ukrainan puolesta järjestetään ympäri Suomen

Venäjän sotatoimia vastustavia mielenosoituksia on järjestetty tänään eri puolilla Suomea. Poliittisten nuorisojärjestöjen yhteistyönä järjestämä We Stand with Ukraine -mielenosoitus on kerännyt paikalle arvioiden mukaan jopa 5000–10 000 ihmistä. Nuorisojärjestöjen aktiivien lisäksi mielenosoitukseen osallistuu paljon muitakin ihmisiä.

Esplanadilta nuorisojärjestöjen mielenosoitus suuntasi Tehtaankadulle, Venäjän suurlähetystölle. Suurlähetystön edessä kuultiin kello 14 kuoroesitys, jossa Sibelius-Akatemian opettajista ja oppilaista koostuva kuoro ensiesitti Olli Saaren sävellyksen Eino Leinon Terve Ukraina! -runosta.

Turun tuomiokirkolla on myös tuhansia ihmisiä osoittamassa mieltään Venäjän sotatoimia vastaan. Helsingissä on tänään myös Suomen ukrainalaisten järjestämä mielenosoitus.

Tampereella Help Ukraine -mielenosoitus alkaa kello 16 Tampereen keskustorilla. Näiden lisäksi mieltä on osoitettu ainakin Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Porissa.

A massive procession for solidarity with Ukraine under way in Helsinki. All the political youth organizations are here, together with thousands of Finns, Ukrainians, Russians, other peoples. Nobody wants your war, @RussianEmbFinla. #Finland #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/H6ZJ0ECy0j

— Samuel Tammekann 🇪🇺🇺🇦 (@stammekann) February 26, 2022