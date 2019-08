Mielenosoittajat estävät videolla kasvotunnistusta lasereilla

Hongkongin suurmielenosoituksiin osallistuneiden kerrotaan soveltavan uusia keinoja tekoälyyn pohjautuvan viranomaisvalvonnan välttämiseksi. Alueelta kuvattujen videoiden perusteella kaduilla ja sisätiloissa sijaitsevia valvontakameroita on häiritty kuluttajatason lasereilla.

PBS:n mukaan kameroiden linssejä on myös tuhrittu spray-maalilla.

– Hongkongin mielenosoittajat ovat siirtyneet uudelle tasolle. Tässä he käyttävät lasereita välttääkseen kasvojentunnistuskameroita. Kybersotaa Kiinan tekoälyjärjestelmiä vastaan, freelance-toimittaja Alessandra Bocchi kirjoittaa Twitterissä.

Kiinan kommunistihallinnon tavoitteena on ottaa käyttöön koko väestön kattava massavalvontajärjestelmä ensi vuoden aikana. Jokaiselle kansalaiselle luodaan henkilökohtainen pistetili, joka muun muassa arvioidaan henkilön ”luotettavuutta” yhteiskunnallisten normien noudattamisella. Jo noin 12 miljoonaa kiinalaista on asetettu matkustuskieltoon matalien pisteiden vuoksi.

South China Morning Post -lehden mukaan kasvojentunnistuslaitteita ollaan asentamassa myös Hongkongin ja Manner-Kiinan väliselle sillalle rajatarkastusten nopeuttamiseksi. Jatkossa kuljettajia tarkkaillaan korkearesoluutioisilla kameroilla ja sormenjälkitunnistuksella. Valvontalaitteita valmistaman yhtiön mukaan tekoäly voi suorittaa rajatarkastuksen alle sekunnissa 99,5 prosentin tarkkuudella.

Hongkongin laajat mielenosoitukset alkoivat alkukesästä lakialoitteesta, joka olisi sallinut rikoksesta epäilyjen luovutuksen Manner-Kiinaan. Kansanjoukot ovat vaatineet muun muassa erityishallintoalueen johtaja Carrie Lamin eroa sekä puolueettoman tutkimuksen järjestämistä poliisin väitetyistä väkivaltaisuuksista.

Hong Kong protestors are on another level. Here they’re using lasers to avoid facial recognition cameras. A cyber war against Chinese artificial intelligence. pic.twitter.com/t1hIczr5Go

— Alessandra (@alessabocchi) July 31, 2019