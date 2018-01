Mielenilmauksia luvassa? SAK suunnittelee toimia aktiivimallia vastaan

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n hallitus kokoontuu maanantaina.

SAK:n on määrä käsitellä mahdollisia toimenpiteitä vuoden alusta käyttöön tullutta työttömyysturvan aktiivimallia vastaan ensi maanantain hallituksen kokouksessaan. Verkkouutisten tietojen mukaan toistaiseksi ei ole vielä varmuutta siitä, minkälaisia ammattiliittojen vastatoimet ovat. Todennäköistä on, että jonkinlaisia mielenilmauksia tulee.

Iso merkitys on sillä, ovatko mielenilmaukset poliittisia lakkoja, jolloin työntekijät keskeyttävät työntekonsa tiettynä aikana. Vaihtoehtoina esillä on ollut myös muunlaisia mielenosoituksen muotoja, joiden tarkoitus ei olisi keskeyttää työntekoa. Useamman päivän kestävä töiden keskeytyminen on kuitenkin poissa laskuista.

Syyskuussa 2015 kaikki kolme suurta palkansaajakeskusjärjestöä SAK, STTK ja Akava järjestivät yhdessä poliittisen mielenilmauksen hallituksen suunnittelemia niin sanottuja pakkolakeja vastaan. Mielenilmaus järjestettiin perjantaina ja se keskeytti työt monin paikoin koko päiväksi.

Tällä kertaa mielenilmauksen järjestämistä mutkistaa kaksi seikkaa. Vuonna 2015 palkansaajien tyytymättömyys hallituksen kilpailukykysopimuksen varalle suunnittelemia pakkolakeja vastaan oli niin laaja-alaista, että ihmisiä oli mahdollista saada liikkeelle ympäri maata. Osoituksena tästä oli se, että myös STTK ja Akava olivat SAK:n lisäksi valmiita osallistumaan mielenilmaukseen. Tällä kertaa ei ole varmuutta siitä, onko ihmisiä saatavissa liikkeelle yhtä laajoihin mielenilmauksiin puhumattakaan muista keskusjärjestöistä.

Lisähaasteensa tämän kertaisten mielenilmausten järjestämisessä on se, että julkisten alojen ja palvelualojen työehtosopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Mielenilmausten erottaminen sopimusneuvotteluita koskevista työtaistelutoimenpiteistä voi olla vaikeaa. Silloin olisi epäselvää, kohdistuvatko mahdolliset mielenilmaukset enemmän sopimusneuvotteluita vai maan hallitusta vastaan.

Mielenilmauksia vaati ensimmäisenä Teollisuusliitto valtuuston kokouksessaan joulukuussa, jolloin se velvoitti liiton ”valmistelemaan toimia, jotka mahdollistavat poikkileikkaavasti liiton ammattiosastojen valmistautumisen poliittisiin lakkoihin”.

Eri ammattiliitot sekä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ovat ottaneet kantaa työttömyysturvan aktiivimallia vastaan sillä perusteella, että se heikentää työttömyysturvaa ja on siten kilpailukykysopimuksen vastainen. Eloranta huomautti viime viikolla kirjoituksessaan, että hallitus valmistelee lisätoimia työttömien patistelemiseksi uhkaamalla karenssilla, jos työnahku ei ole riittävän aktiivista.

Aktiivimallia vastustava kansalaisaloite on kerännyt tähän mennessä jo yli 120 000 allekirjoitusta, kun eduskunnan käsittelyyn tuleminen edellyttää vähintään 50 000 allekirjoitusta.