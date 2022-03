Miehittäjät valmistelevat tekaistua kansanäänestystä Ukrainassa

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan Venäjä valmistelee tekaistua kansanäänestystä itsenäisyydestä valtaamassaan ukrainalaisessa Hersonin kaupungissa.

– Vuoden 2014 pelikirjaa seuraten venäläiset yrittävät epätoivoisesti järjestää häpeällisen näennäisen kansanäänestyksen ”kansantasavallasta” Hersonissa. Koska sillä ei ole kansan tukea, äänestys täytyy lavastaa alusta loppuun. Venäjän toimista täytyy seurata sille lisää ankaria pakotteita. Herson on ja tulee aina olemaan osa Ukrainaa, Kuleba twiittasi.

Radio Free Europe/Radio Libertyn (RFE/RL) mukaan Hersonin alueneuvoston jäsen Serhiy Hlan kertoo Venäjän miehitysjoukkojen ottaneen häneen ja muihin hallinnon edustajiin yhteyttä ja pyytäneen ”yhteistyöhön” Hersonin kansantasavallan luomisessa. Hlan sanoo hylänneensä ehdotukset ”kategorisesti” ja kehottaneesa muitakin tekemään samoin.

Nimettömänä RFE/RL:lle puhunut Hersonin asukas sanoo, että Venäjä on tuonut alueelle ainakin yhdeksän bussilastillista ihmisiä Venäjän hallitsemasta Itä-Ukrainasta. Hän sanoi että äänestys voitaisiin järjestää 13. maaliskuuta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin avustaja tuomitsee suunnitellut kansanäänestykset ja passien jakamisen. Hän sanoo Twitterissä, että Venäjän kanssa yhteistyötä tekevät tullaan asettamaan syytteeseen.

Following 2014 playbook, Russians now desperately try to organize a sham ‘referendum’ for a fake ‘people’s republic’ in Kherson. Given zero popular support, it will be fully staged. Severe sanctions against Russia must follow if they proceed. Kherson is & will always be Ukraine.

