Miehittäjän todellisuus: Oikeasti heillä on vain muutama rakennus

Venäjän joukkoja pidetään täysin riittämättöminä Ukrainan hallitsemiseen.

Venäjän asevoimien mahdollisuuksia miehittää ja hallita suuria alueita Ukrainassa pidetään kehnoina.

– On päivänselvää, ettei Ukraina aio antaa sodan päättyä siihen, että heidän maansa on miehitetty. He aikovat taistella loppuun asti ja varmistaa maansa vapauden, korkea EU-virkamies toteaa Financial Timesille.

Hänen mukaansa Ukrainassa on jo kaupunkialueita, joilla on viitteitä siirtymisestä sissisotaan. EU-viranomainen paljastaa, että EU-maat ovat luvanneet ja myös toimittaneet Ukrainaan tarvikkeita ja puolustusmateriaalia, ”josta on apua vastarinnassa”.

New Lines Magazinen reportaasin mukaan esimerkiksi Ukrainan Hersonissa ja Harkovassa toimii jo Venäjän linjojen takana operoivia sissiryhmiä.

Hyökkääjän tilannetta on hankaloittanut asutuskeskusten kiertäminen ja pysytteleminen pääasiassa suurilla teillä. Monet asiantuntijat ovat huomautelleet, ettei Venäjä oikeasti hallitse kaikkia median sotakartoilla punaiseksi värjättyjä alueita. Todellisuudessa kyse on pikemminkin alueilla olevien teiden hallinnasta ja alueiden osittaisesta miehityksestä. Tämä on jättänyt Venäjän joukot paikoin alttiiksi vastaiskuille ja väijytyksille.

Tarvittaisiin 600000 sotilasta

Ukrainan verrattain suuri väestö ja maan valtava pinta-ala ovat haaste hyökkääjälle. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjä on jo lähettänyt sotaan käytännössä kaikki invaasiota varten varaamansa noin 190 000 sotilasta.

FT:n haastattelemat Nato-lähteet arvioivat, että Venäjä tarvitsisi kuitenkin peräti 600 000 sotilasta ottaakseen koko maan haltuunsa. Vertailun vuoksi Venäjällä oli esimerkiksi Tsetseniassa vuonna 2003 150 sotilasta 1 000 asukasta kohden. Ukrainaan sovellettuna puhuttaisiin yli kuudesta miljoonasta sotilaasta.

Edes ”vallattujen” kaupunkien hallinta ei näytä onnistuvan nykyisillä joukoilla.

– Venäläiset ovat jo tajunneet, etteivät he pysty miehittämään ja hallitsemaan suuria kaupunkeja edes sen jälkeen, kun he ovat ”napanneet” ne, nimettömänä pysyttelevä länsimainen puolustuslähde sanoo.

– Hersonin kaupunki on voinut ”kaatua”, mutta venäläiset hallitsevat vain muutamia rakennuksia ja mielenilmaukset jatkuvat kaduilla, hän kuvailee miehittäjän todellisuutta.

FT:n haastattelemien sotilasasiantuntijoiden ja lähteiden mukaan Venäjä saattaa pyrkiä nyt valloittamaan Ukrainan eteläisen rannikon. Se toimisi pelinappulana mahdollisissa rauhanneuvotteluissa, rajaisi Venäjän joukkoja helpommin hallittavalle alueelle ja sallisi huollon Mustanmeren kautta.

Viime päivinä Venäjän joukot ovat keskittyneet pyrkimään eteenpäin etelässä sekä Kiovan saartamiseen. Asiantuntija-arvioissa on varoitettu Venäjän kaavailevan suurta hyökkäystä pääkaupunkiin lähipäivinä.