Miehillä on erikoinen tapa hankkia kesärenkaat

Lähes puolet nyppii talvirenkaista nastat pois ja käyttää sitten kesärenkaina.

Peräti 45 prosenttia on käyttänyt kesärenkaina talvirenkaita, joista on ensin nyppinyt kuluneet nastat pois. Noin siitä huolimatta, että kaksi kolmesta heistä ei koe moisia turvallisiksi.

– Miesten puheissa ja teoissa on ilmiselvää ristiriitaa. Torin tekemästä kyselystä ilmenee, että liki 60 prosenttia autoilevista miehistä sanoo ajattelevansa autojen rengasturvallisuuden erittäin tärkeäksi seikaksi. 38 prosenttia vastaa melko tärkeäksi. Ja 70 prosenttia sanoo olevansa huolestunut liikenteessä olevien autojen rengasturvallisuudesta. Silti joka kolmas kesäautoilisi tyytyväisenä nastattomiksi nypityillä talvirenkailla ja 43 prosenttia uskoo kitkarenkaiden olevan turvalliset kesärenkaat, Torin autoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jenni Tuomisto toteaa.

Rengasturvallisuuden erittäin tärkeäksi mainitsevista ajokortillisista miehistä yli joka kolmas sanoo nyppineensä kuluneet nastat pois talvirenkaista ja käyttäneensä lopputuloksia kesärenkaina. Melko tärkeäksi kokevista yli puolet on samaa mieltä.

Osuudet ovat lähes samat puhuttaessa kitkarenkaiden käyttämisestä kesärenkaina. Voikin sanoa, että osa miehistä on huolissaan oman autonsa rengasturvallisuudesta.

Tiedot selviävät Suomen suurimmassa kauppapaikassa Torissa maaliskuussa toteutetun kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselyyn vastasi 1598 suomalaista miestä, joilla on ajokortti.

Talvirengas on kesällä turvallisuusriski

Talvirenkaaksi suunniteltu rengas – sekä nasta että kitka – on kumiseokseltaan kesärengasta selvästi pehmeämpi ja voimakkaammin saipattu. Saippaamisella pintaan tehdään näkymättömän pieniä viiltoja, joista syntyy renkaaseen huomattavasti lisää tarttuvaa reunaa. Voimakas saippaaminen aiheuttaa kesäkelissä murenemisriskin. Murenemisesta seuraa tärinää, joka heikentää ohjattavuutta ja matkustusmukavuutta.

Pyöriessään talvikäyttöön tarkoitettu rengas tuottaa ja varastoi lämpöä enemmän kuin kesärengas. Mikä tietysti korostuu, kun ajetaan suunniteltua käyttötarkoitusta lämpimämmässä.

Talvirengas voi olla arvaamaton kesäkäytössä. Sen märkäpito-ominaisuudet eivät vastaa kesärenkaan vastaavia. Nypityillä nastarenkailla ajaminen on riskialtista myös siksi, että nastoista jääneisiin koloihin kertyy herkästi kiviä, jotka saattavat syvälle työntyessään vaurioittaa rengasta.

Jokaisessa autonrenkaassa on numerosarja, joka kertoo, milloin rengas on valmistettu. Sarja on yleensä nelinumeroinen. Kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat valmistusviikon, kaksi jälkimmäistä vuoden. Valmistusajankohta on olennainen kumin kovettumistaipumuksen vuoksi. Kovettunut kumi ei ole turvallinen ajettava.

Suomessa uusina myytävät renkaat voivat olla enintään viisi vuotta aiemmin valmistettuja. Hyvän kauppatavan mukaista on kuitenkin informoida ostajaa renkaan valmistusajankohdasta, jos kyseessä on yli kolme vuotta vanhat kumit.

Käytössä olevan kesärenkaan minimiurasyvyys on lain mukaan 1,6 millimetriä. Rengasalan turvasuositus on kuitenkin neljä millimetriä.

Mitä enemmän suomalainen mies ajaa, sitä luottavaisemmin hän suhtautuu omaan osaamiseensa renkaisiin liittyen. Alle 10 000 kilometriä vuosittain ajavista 30 prosenttia kuvailee rengastietotaitoaan riittäväksi. 30 000–40 000 kilometriä ajavista saman verran sanoo osaamistaan erittäin kattavaksi.

– Mitä enemmän ajaa, sitä suopeammin suhtautuu myös käytettyjen kesärenkaiden ostamiseen. Käytetyt kesärenkaat ovat hyvä vaihtoehto, kun vain tarkastaa ne huolellisesti ennen käyttöönottoa. Tärkeintä on tarkastaa käytettävän renkaan urasyvyys, ajopinnan tasaisuus, kumin ehjä pinta ja ettei kumi ole kovettunut. Ja sitten tietysti varmistaa riittävä ilmanpaine, Tuomisto neuvoo.

Yli 40 prosenttia miehistä ei tarkasta ajokkinsa renkaita ennen kuin hyppää vieraan ratin taakse. 15 prosenttia sanoo tarkastavansa vieraan auton renkaiden ilmanpaineet potkimalla renkaita. Valtaosa miehistä tarkastaa oman autonsa kesärenkaiden rengaspaineet kuukausittain tai joka toinen kuukausi.