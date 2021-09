”Mieheni ei poista maskia edes seksin ajaksi” -lukijakirje olikin huijaus

Pilailija tunnusti huijanneensa Slate-julkaisua 25 kirjeellä, joista ainakin 12 julkaistiin.

Nuorisoromaaneja kirjoittanut Bennett Madison kertoo Gawker-julkaisussa olevansa useiden Slate-julkaisussa läpimenneiden, mutta tekaistulla henkilöllisyydellä tehtyjen lukijakirjeiden takana.

Slatessa julkaistaan perinteisen näköistä Dear Prudence -palstaa, jossa lukijat saavat kysyä ongelmistaan. Madisonin mukaan kaikki oli O.K., kunnes hänen viimeiseksi tarkoittamansa kirje olikin nostanut USA:ssa suuren kohun.

Kirjeen otsikko oli Help! My Husband Won’t Remove His Mask, Even For Sex! eli Apua! Mieheni ei suostu poistamaan maskia edes seksin ajaksi!. Sitä siteerattiin useissa tv-ohjelmissakin.

Muita tekaistuja kirjeitä olivat esimerkiksi:

* Apua! Ystäväni uskoo että varastan afrikkalais-amerikkalaisilta isoäideiltä rokotteita päästäkseni seksikeskuksiin

* Apua! Kieltäydyn palauttamasta minut lesboksi identifioituvan ex-rakastajani hirvennahkaliiviä

* Apua! Mieheni ja minä emme pääse yhteisymmärrykseen minkä nimisen lapsen saisimme* Tyttäreni teeskentelee olevansa demonien riivaama… enkä kestä sitä enää!

* Apua! Siskoni on vakuuttunut olevansa nero jota ei ole tunnustettu, ja se repii perhettäni

* Äitini yrittää vakuuttaa vieraita tulemaan homohäihini pukeutuneena Disney-hahmoiksi