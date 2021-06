Microsoftia arvostellaan: Tämä Kiinalle kiusallinen video hävisi hakukoneesta

Microsoft Bing on estänyt kuva- ja videomateriaalin hakusanalla ”tank man” (tankkimies), uutisoi The Guardian. Hakusana viittaa ikoniseen kuvaan yksinäisestä protestoijasta vuoden 1989 Pekingin Taivaallisen rauhan aukion protesteissa. Kesäkuun alussa on vietetty tapahtuman 32:tta vuosipäivää.

Hakukoneen käyttäjät ainakin USA:ssa, Saksassa, Singaporessa ja Ranskassa ovat ilmoittaneet estosta hakutuloksissa. Microsoft on kommentoinut tapausta sanoen, että kyseessä on häiriö heidän järjestelmässään, joka on seurausta ”inhimillisestä virheestä”. Esimerkiksi Bingin kilpailija Google on näyttänyt hakutuloksia tapahtumista normaaliin tapaan.

Kiinan tasavallassa, jossa hallitus valvoo tarkoin internetin käyttöä, on kyseinen protestiliikkeeseen liittyvä materiaali ollut pitkään sensuroitua. Microsoft Bing, joka on suostunut osallistumaan arkaluotoisten hakusanojen, kuten ”Dalai Laman”, ”Tienanmenin aukion” tai ”Falung Gongin” sensurointiin, on yksi harvoista Kiinassa toimivista ulkomaisista hakukoneista.

Bingin estokäytännön myötä tämä ”Kiinan palomuuri”, on kuitenkin laajentunut myös maan ulkopuolelle.

– Microsoft raivaa tietä vapauden vastakohdalle: Se kumartaa Kiinaa, kun se haluaa sensuroida protestin tärkeimpiä hetkiä. Kiinan raha ja markkinat eivät korvaa länsimaisia ​​arvoja ja vapauksia. Vaali arvoja nyt tai menetä ne ikuisesti!, europarlamentaarikko, Belgian entinen pääministeri Guy Verhofstadt kirjoittaa Twitterissä.

Microsoft paves the road to unfreedom: bowing to China when it wants its most important moments of protest censored.

Chinese money and markets do not compensate for western values and freedoms.

Uphold them now or lose them forever !https://t.co/BbnTwrzd1W

