Microsoft korvaa toimittajat tekoälyllä

Erotetut toimittajat ylläpitivät MSN:n uutissivustoa. Jatkossa siitä huolehtii ohjelmisto.

Microsoft aikoo erottaa kymmeniä toimittajia ja korvata heidät tekoälyllä, kertoo The Guardian.

Erotetut toimittajat ylläpitivät uutissivustoa Microsoftin MSN-verkkosivustolla ja Microsoftin Edge-selaimessa. Toimittajien tehtäviin kuului koota tiedotusvälineiden uutisotsikoita verkkosivuston uutissivustolle. Nyt heille on kerrottu, että heitä ei enää tarvita, koska robotit voivat tehdä heidän työnsä.

Yksi irtisanotuista toimittajista sanoi The Guardianille, että päätös korvata ihmiset ohjelmistoilla on riskialtista, sillä toimittajat kävivät tarkasti läpi, millaisen sisällön he sallivat päätyvän Microsoftin sivustoille. Irtisanottu toimittaja pelkää, että ohjelmisto ei osaa tunnistaa riittävän hyvin sopimatonta sisältöä tai poliittista vaikuttamista.