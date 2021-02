Michel Barnier tiukkana briteille, jotka pyrkivät EU:n finanssimarkkinoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lontoo menettää Amsterdamille asemiaan rahoituskeskuksena.

Ranskalaispoliitikko Michel Barnier, joka viime vuoden loppuun saakka toimi EU:n Brexit-neuvottelijana, sanoo, että Britannian finanssipalvelut eivät automaattisesti pääse EU:n markkinoille. Hänen mukaansa EU ei peräänny vaatimuksestaan, jonka mukaan Britannian tulee riittävän tarkasti noudattaa EU-sääntöjä. Tästä käytetään termiä vastaavuus (equivalence).

Barnier puhui Brysselissä torstaina, ja häntä siteeraa Sky News.

– Vastaavuuspäätökset ovat ja ne pysyvät jokaisen osapuolen omana päätöksenä, eikä tästä neuvotella. Emme riskeeraa talouden tasapainoa, Barnier sanoo.

Britannia erosi vuodenvaihteessa EU:sta. Osapuolet solmivat eron hetkellä kauppasopimuksen, mutta finanssipalvelut jäivät sen ulkopuolelle. EU ja Britannian kuitenkin sopivat, että ne pyrkivät maaliskuuhun mennessä löytämään yhteisymmärryksen siitä, vastaako Britannian finanssisääntely EU:n sääntöjä ja millä ehdoin Britannialla tärkeät finanssipalvelut voisivat toimia EU:ssa.

Kun Britannia oli EU:n jäsen, se oli unionin tärkein finanssipalveluiden tarjoaja. Brexitin jälkeen sen asema näyttää heikkenevän nopeasti. Rahoitusala on alkanut siirtyä Lontoosta EU:hun, ennen kaikkea Amsterdamiin. Tutkimuslaitos Centre for Economics and Business Research arvioi keskiviikkona, että Lontoon finanssisektori voi menettää 9,5 miljardia puntaa (11 miljardia euroa) vuodessa.

Britannia on yrittänyt neuvotella EU:n kanssa, ja maan hallitus on turhautunut siitä, että neuvottelut eivät etene. Asiaa harmittelee pääministeri Boris Johnsonin tiedottaja.

– Vaikka olemme toimittaneet kaikki tarvittavat dokumentit, ja olemme maailman johtava finanssikeskus, jossa on vahva sääntelyjärjestelmä, EU ei vieläkään ole antanut meille täyttä vastaavuutta. Tämä tarkoittaa, että monet osakkeet, joista aiemmin käytiin kauppaa Britanniassa, ovat siirtyneet EU:hun.

Barnier varoitti, että brittiläiset yritykset saattavat yrittää kiertää EU:n sääntöjä.

– Kansallisten viranomaisten tulee pysyä valppaina seuraavien viikkojen aikana. Suosittelen kaikkia olemaan huolellisia.

