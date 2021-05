Michel Barnier kertoo, miten Britannia yritti kiristää EU:lta sopimuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n Brexit-neuvottelija sai vastaansa tietämättömän brittiministerin.

EU:n entinen Brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoo tuoreessa kirjassaan, miten neuvottelut olivat romahtaa sen jälkeen, kun Britannian ulkoministeriksi tuli Dominic Raab. Barnierin muistelmateos La grande illusion, joka keskittyy Britannian EU-eroon, on ilmestynyt ranskaksi, ja sitä siteeraavat muun muassa Politico ja France 24.

Raab aloitti tehtävässä vuonna 2019 sen jälkeen, kun pääministeriksi oli noussut Boris Johnson. Barnierin mukaan Raab saapui Brexit-neuvotteluihin ja vaati, että EU hyväksyy Britannian esityksen erityisistä tullijärjestelyistä. Muussa tapauksessa sopimusta ei synny, Raab uhkasi.

Barnier sanoo, että hänen sydämensä löi tyhjää ennen kuin hän vastasi.

– Siinä tapauksessa voimme lopettaa neuvottelut tähän. Valmistaudun seuraavat päivät kertomaan EU-parlamentille ja jäsenmaille asiasta. Kerron, että Brexit-neuvottelut ovat epäonnistuneet.

Raab säikähti ja veti esityksensä takaisin ymmärrettyään, että hän ”meni liian pitkälle”, Barnier kertoo.

– Raab ei todellakaan ole tunnettu hienovaraisuudestaan (is not a man of nuance).

Barnier muistuttaa myös, miten Raab Brexit-ministerinä vuonna 2018 kertoi yllättyneensä siitä, miten tärkeä Englannin kanaalin alittava tunneli on Britannialle. Lausunto herätti jo tuolloin huomiota, ja Britanniassa ihmeteltiin, miten ministeri ei tiedä, että melkein viidesosa ulkomaankaupasta kulkee tunnelin kautta.

Barnier kertoo hämmentyneensä Raabin lausunnosta.

– En halua edes hymyillä, mutta Britannian järjestelmä on mennyt todella pahasti sekaisin.

Barnierin kirja ilmestyy englanniksi lokakuussa.