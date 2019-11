Mia Laiho: Varusmiesten oikeusturvassa puutteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on huolissaan varusmiesten oikeusturvasta onnettomuuksien yhteydessä.

– Varusmiespalvelus koskettaa melkein puolta ikäluokasta, kun meillä on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Lähtökohtana pitää olla, että varusmiesten oikeusturva ja turvallisuus varmistetaan kaikissa tilanteissa, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.

Lokakuussa 2017 puolustusvoimien maastokuorma-auto törmäsi kohtalokkain seurauksin VR:n kiskobussiin Raaseporissa vaatien kolmen varusmiehen hengen. Ajoneuvoa kuljettanut varusmies selvisi onnettomuudesta vakavilla vammoilla. Tämän jälkeen asiaa on puitu oikeudessa.

Viime vuoden syyskuussa kihlakunnansyyttäjä päätti olla nostamatta tapauksesta syytettä. Syyksi kihlakunnansyyttäjä totesi muun muassa tapaturmahetkellä vallinneet erittäin huonot sääolosuhteet.

Viime maaliskuussa valtakunnansyyttäjänvirasto kuitenkin kumosi tämän päätöksen mielestään riittämättömänä ja nosti syytteet ajoneuvon kuljettajaa vastaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta kuolemantuottamuksesta sekä palvelusrikoksesta.

Viime lokakuun alussa käräjäoikeus päätyi hylkäämään kaikki syytteet ajoneuvon kuljettanutta varusmiestä kohtaan. Kuitenkin apulaisvaltakunnansyyttäjä päätti hakea Helsingin hovioikeudelta jatkokäsittelylupaa tapaturmasta. Syyksi tähän apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, ettei hylkäämisperusteet olleet hyväksyttäviä. Asian käsittely on yhä kesken.

– Tilanne on syytetyn varusmiehen kannalta kohtuuton. Varusmies on kärsinyt tapaturmassa saamistaan vammoista niin fyysisesti kuin henkisesti ja joutunut valtavan julkisen huomion kohteeksi. Silti hän on ollut yksin tilanteessa vastaamassa ilman, että Puolustusvoimat tai liikenne- ja viestintäministeriö ovat ottaneet kantaa siihen, toteaa Laiho.

Onnettomuuspaikka on todettu Onnettomuustutkintakeskuksen raportissa erittäin vaaralliseksi. Tapauksen esitutkinnan yhteydessä toteutetun rekonstruktion mukaan kuskin paikalta ei ollut mahdollista nähdä takaviistosta tullutta kiskobussia, vaikka rekonstruktio toteutettiin ihanteellisissa olosuhteissa. Onnettomuushetken sääolosuhteet olivat poliisin mukaan erittäin haastavat sankan lumisateen vuoksi.

Laiho kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miten se aikoo parantaa varusmiesten oikeusturvaa palvelusaikana sattuneiden onnettomuuksien osalta ja aikooko hallitus harkita erillisen työryhmän perustamista arvioimaan rikosoikeudellisia vastuukysymyksiä ja mahdollisia uusia lainsäädäntötarpeita.

– Tapaus koetaan yleisesti epäoikeudenmukaiseksi, kun varusmies yksin joutuu vastaamaan onnettomuudesta, joka on sattunut palvelusaikana, ja johon hän itse ei ole voinut vaikuttaa. Tapauksen pitkittynyt käsittely aiheuttaa jo asianosaiselle varusmiehelle elinikäiset traumat, mutta myös muiden uhrien omaisille. Myös kohtuullisuuden näkökulmasta nuoren varusmiehen kohtelu ja tapauksen käsittely ei vastaa yleistä oikeustajua, toteaa Laiho.