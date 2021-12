Mia Laiho: Vanhuspalvelulaki korjattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lakiluonnos sai lausuntokierroksella asiantuntijoilta voimakasta kritiikkiä ja kotihoidon tilannetta se ei parantaisi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laihon mielestä on välttämätöntä, että hallitus korjaa lakiesityksen puutteet, korjaa vanhustenhuollon epäkohdat ja tuo realistisia ratkaisuja esityksen rahoituspuutteisiin sekä akuuttiin hoitajapulaan.

– Hoitajamitoituslain takia pääsy ympärivuorokautiseen hoivaan on vaikeutunut, paikkoja on jouduttu sulkemaan ja kotihoidon tilanne on entisestään kriisiytymässä. Hoitajamitoituksen rahoitusta ei ole myöskään varmistettu, Laiho toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa vanhuspalveluiden kokonaisuus, kotihoito, ikäihmisten perhehoito, ympärivuorokautinen hoiva ja omaishoito on uudistettava niin, että jokainen voi luottaa saavansa tarvittaessa laadukkaan ja inhimillisen hoidon, hoivan ja kuntoutuksen yksilöllisesti.

– Ikäihmisten on päästävä hoitoon ja saatava yhdenvertaisesti hoitoa ja hoivaa riippumatta hoitopaikasta tai siitä, onko vanhuksella omaisia ajamassa hänen oikeuksiaan, vaatii Laiho.

Kokoomus teki vaihtoehtobudjetissaan panostuksia vanhusten palveluiden ja kohtelun laillisuusvalvonnan tehostamiseksi, koti- ja omaishoitoon sekä muistisairaiden palveluihin lisäämällä henkilöstöä ja kehittämällä palveluita.

Laihon mukaan henkilökuntaa on lisättävä tasapuolisesti myös kotihoitoon ympärivuorokautisen hoivan lisäksi. Henkilöstön määrän lisäksi on tarkasteltava työnjakoa, työn johtamista sekä henkilöstön osaamista. Uusia teknologisia ratkaisuja on otettava käyttöön vanhustyön tukena.

Laihon mukaan kokoomus selvittäisi hoitoonpääsyn nopeuttamismahdollisuuksia ottamalla palveluseteli nykyistä laajempaan ja velvoittavaan käyttöön, nostamalla yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausta, mahdollistamalla henkilökohtaisen budjetoinnin ikäihmisille ja vammaisille ja selvittämällä perhelääkärimallin käyttöönottoa.

– Vanhusten lääkitysasiat ja lääkäripalvelut ovat usein rempallaan. Perhelääkärimallin käyttöönottoa perusterveydenhuollossa on perusteltua selvittää asiakaslähtöisyyden ja hoidon varmistamiseksi. Erityisesti ikäihmisille perhelääkärimalli toisi turvaa ja hoidon jatkuvuutta, Laiho toteaa.