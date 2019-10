Mia Laiho uudistaisi eläinsuojelulain

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mia Laihon mukaan Suomen tuotantoeläinten elinolosuhteet eivät ole pohjoismaisella tasolla.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) on huolissaan yksipuolisesta julkisesta keskustelusta ravintoon liittyen ja eläinten hyvinvoinnin parantamisen unohtamisesta.

– Suomalaisten tuotantoeläinten elinolosuhteet eivät ole tällä hetkellä pohjoismaisella tasolla. Samaan aikaan julkisuudessa puhutaan lihansyönnistä lähes yksinomaan ilmaston näkökulmasta, Laiho kirjoittaa blogissaan.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman Ylvan päätös luopua naudanlihasta Unicafe-opiskelijaravintoloissaan kiihdytti lihakeskustelua entisestään. Päätöstä perusteltiin ilmastosyillä. Naudanlihan tarjoamisen lopettaminen voi Ylvan mukaan pienentää sen ravintolatoiminnan raaka-aineiden hiilijalanjälkeä 11 prosenttia. Jatkossa kuitenkin ravintolat tarjoilevat porsaanlihaa ja kanaa.

– Ihmettelen virinneessä keskustelussa suuresti sitä, että eläinten hyvinvointi tuntuu olevan sivuutettu kokonaan. Esimerkiksi vihreät kiinnittävät kaiken huomionsa ilmastonmuutokseen, ja tuotantoeläinten elinolosuhteet ovat jääneet keskustelussa taka-alalle. Mitäpä, jos antaisimme ihmisten valita itse, mitä lautaselleen laittavat, Laiho kirjoittaa.

– Huolehditaan sen sijaan siitä, että ruoka on tuotettu lähellä, mahdollisimman luonnonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Lasten ja vanhusten osalta maitotaloustuotteiden ja proteiinien saanti on ravitsemuksellisesti perusteltua ja suositusten mukaista, mitä ei pidä valtaa käyttävien päättäjien myöskään sivuuttaa, hän jatkaa.

Laihon mukaan Suomessa on vielä valtava määrä työtä tehtävänä tuotantoeläinten hyvinvoinnin saralla.

– Esimerkiksi siat ja lehmät elävät usein epäinhimillisissä oloissa, vastoin omaa lajityypillistä käyttäytymistään. Porsivat siat suljetaan usein porsitushäkkiin, jossa ne eivät pääse liikkumaan kunnolla tai käyttäytymään lajilleen tyypillisesti. Noin puolet suomalaisista lehmistä elävät kytkettyinä parsinavetoissa. Pihattonavetoista ne eivät puolestaan välttämättä pääse koskaan ulkoilmaan.

Laihon mielestä Suomen eläinsuojelulaki pitää uudistaa ja sisällyttää siihen porsitushäkkien kielto ja uusien parsinavettojen rakentamisen kielto.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa porsitushäkit on jo kielletty. Parsinavetat puolestaan on jo kielletty Tanskassa ja Norjassa, ja näiden lisäksi Ruotsissa on kielletty uusien parsinavetoiden rakentaminen.

– Meidän on nostettava tuotantoeläinten hyvinvointi pohjoismaiselle tasolle. Jokaisella eläimellä, myös tuotantoeläimellä, on oikeus tulla kohdelluksi inhimillisesti ja ilman ylimääräisiä kärsimyksiä, toteaa Laiho.