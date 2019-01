Mia Laiho: Tarvitsemme riittävästi poliiseja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan taloudelliset tekijät eivät saa vaarantaa rikosten tutkintaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laihon mukaan Suomen poliisi ja maamme sisäinen turvallisuus ovat monella mittarilla maailman kärkiluokkaa.

– On varmistettava, että näin on jatkossakin. Riittävä määrä poliiseja jokaisen kansalaisen ulottuvissa on turvallisuuden kannalta välttämätöntä, Mia Laiho toteaa Puheenvuoro-blogissaan.

Hänen mukaansa ihmisten arjen turvallisuus, turvallinen liikkuminen, vakavien rikosten ehkäisy, nuoret rikoksentekijät, huumeet, nettirikollisuus ja muut nykyajan ongelmat vaativat uudenlaisia toimintatapoja ja resursseja työhön.

Viime päivinä on keskusteltu poliisin voimavarojen riittävyydestä. Poliisi on joutunut asettamaan tehtäviään tärkeysjärjestykseen turvatakseen taloudellisten resurssien riittävyyden.

– Tehtävien asettaminen kiireellisyysjärjestykseen on luonnollista, mutta rikosten tutkintaa tai luottamusta lainvalvojaan taloudelliset tekijät eivät saa vaarantaa, Laiho kirjoittaa

– Kun tarvitsemme poliisia, on tärkeää, että saamme apua ja asiamme selvitetään mahdollisimman hyvin. Jos luottamus poliisiin horjuu, lisääntyy arjen turvattomuus.

Laihon mukaan Suomessa on pohjoismaista vähiten poliiseja väestömäärään nähden.

– Vuodelle 2019 poliisille on osoitettu lisärahoitusta 26 miljoonaa euroa. Se ei kuitenkaan riitä. Poliisin toiminta vaatii rahoituksen pitkäjänteistä suunnittelua.

Poliisin toimintakenttä on ajan myötä muuttunut. Hälytystehtävien ja rikosten tutkita ovat edelleen ydintehtäviä, mutta internetin kautta on noussut uudenlaisia rikoksia, ja uhkia.

– Niiden ehkäisy ja selvittäminen vaativat omaa osaamista, uudenlaisia toimintatapoja ja resurssia. Lisäksi kasvava huumeongelma ja siihen liittyvät rikokset vaativat poliisin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiiviimpää yhteistyötä nuorten auttamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.