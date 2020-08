Mia Laiho: Takkuava koronatestaus ajoi perheet ahdinkoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan koko testauskapasiteetti julkisella ja yksityisellä puolella pitää ottaa käyttöön.

Kansanedustaja ja Lastenliiton puheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on pettynyt hallituksen testaa-jäljiltä-eristä-strategian toimimattomuuteen.

Laihon mukaan tämän strategian pitäisi olla koko epidemian hoidon perusta, mutta sen pohja, eli testaus, on pahasti lamaantunut.

Hän ihmettelee, minkä takia digitalisaation aikana ei onnistu esimerkiksi ajanvaraus lapsen testaamiseksi omaolo.fi-palvelun kautta.

LAihon mukaan neuvontapuhelimet ovat ruuhkautuneet, ja vanhemmat odottavat tuntitolkulla puhelimessa testausaikaa, jonka saa pahimmillaan useamman päivän päähän. Testituloksia joutuu odottamaan jopa viikon, ja oireet ovat sinä aikana saattaneet jo hävitä.

– Testausten ruuhkautumisessa suurimmat kärsijät ovat erityisesti lapsiperheet, joiden arjen testirumba ja tulosten useiden päivien odottaminen sotkee pahasti. Nyt kun hallitus epäonnistuu testauksen toimeenpanossa, niin on ilmaantunut painetta testauskriteereiden höllentämiseen. Tämä taas ei olisi järkevää, jos halutaan estää taudin leviämistä. Vaikka lapsilla taudinkuva on usein lievä, niin tutkimusten mukaan he tartuttavat kuitenkin tautia siinä kuin aikuisetkin, Laiho toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa tilanne on täysin järjetön ja kestämätön.

– Vanhemmat joutuvat olemaan pois töistä ja koulu kärsii. Tällä hetkellä virus vaikuttaisi leviävän yökerhokansassa ja ulkomailta tulevien keskuudessa, mutta nyt koulujen alettua korona on siirtymässä lapsiin ja vanhempiin. Jos testausta ei saada nyt nopeasti kuntoon, tilanne räjähtää käsiin niin perheiden, työnantajien kuin väestön koronatilanteen osalta, Laiho varoittaa.

Laihon mielestä testauskäytäntöjä on saatava sujuvoitettua ja otettava käyttöön koko testauskapasiteetti niin julkisella kuin yksityisellä puolella.

– Asiakkaan näkökulmasta kaiken muun pitäisi onnistua netin kautta lukuun ottamatta näytteenottoa. Tällöin puhelinlinjatkin saataisiin vapautettua sitä tarvitseville. Hallituksen on kannettava vastuu testaa-jäljiltä-eristä-strategian toimivuudesta ennen kuin tauti on päässyt hallitsemattomasti leviämään. Yleisvaarallisen tartuntataudin ollessa kyseessä se olisi vastuutonta ja vaarallista.