Mia Laiho selvittäisi lasten kanssa työskentelevien rikostaustat aina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vaatii lakimuutosta, jotta jokaisen lapsen kanssa työskentelevän tausta selvitettäisiin palkkauksen yhteydessä.

Nykylainsäädännön mukaan rikostaustan selvitysmenettelyä ei sovelleta päiväkotien työ- ja virkasuhteissa, jotka kestävät enintään kolme kuukautta. Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho viittaa esimerkiksi Ylen Uutisten alkuviikosta kertomasta tilanteesta, jossa päiväkodin sairauspoissaoloa paikkaamaan palkattu henkilö käyttäytyi häiritsevästi.

– Päiväkodeissamme saattaa työskennellä jopa satoja henkilöitä, joiden taustoja ei ole selvitetty tarpeeksi kattavasti. Lainsäädännössämme on selvästi aukko. Lain tulee suojella alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta kaikissa tapauksissa, Laiho toteaa.

Rikostaustan selvittämismenettely koskee lain mukaan päivähoidon kasvatus- ja opetushenkilöstöä eli käytännössä kuntasektorilla ja yksityisissä päiväkodeissa lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan toimeen hakeutuvia henkilöitä.

Työnantaja on velvoitettu nykyään pyytämään rikosrekisteriote nähtäväksi vain, kun kyseessä on yli kolme kuukautta kestävä työ- tai virkasuhde. Asianomainen työnhakija tilaa rikosrekisteriotteen itse.

Rikosrekisteriotteeseen merkitään kaikki tuomioistuimen ratkaisut, jotka ovat sakkorangaistusta ankarampia rangaistuksia sekä lapsiin kohdistuvat rikokset ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset.

– On täysin ymmärrettävää, että lyhyitä sijaisjärjestelyitä joudutaan tekemään toisinaan lyhyelläkin aikavälillä. Turvallisuudesta ei ole kuitenkaan varaa joustaa. Yksikin asiaton tapaus on liikaa, kun kyseessä on lastemme turvallisuus, Laiho korostaa.