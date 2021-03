Mia Laiho: Reumapotilaiden tilanne kestämätön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan Suomi on vaarassa jäädä kehitysmaaksi reumatautien hoidon osalta.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja, eduskunnan tuki- ja liikuntaelinryhmän puheenjohtaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen reumapotilaiden hoitoon pääsyn ongelmista ja erikoislääkäripulasta.

Hänen mukaansa Suomessa on Pohjoismaiden huonoin tilanne erikoislääkäreiden suhteen, ja tämä näkyy erityisesti reumapotilaiden hoitoon pääsyssä ja Suomen reumalääkärien työtaakassa.

– Tilanne on potilaiden kannalta kestämätön. Reumasairauksia esiintyy kaikenikäisillä ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Potilaan hoidon, sekä uusien lääkkeiden nopealla aloituksella taudin eteneminen voidaan usein pysäyttää ja työkyvyttömyys estää. On kohtuutonta, jos erikoislääkäripulan takia hoito viivästyy ja potilas ajetaan pois työelämästä sairaslomalle tai pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyseläkkeelle, Laiho toteaa tiedotteessa.

Edustajan mukaan Suomessa on noin 100 reumatologia, joista puolet jää eläkkeelle tällä vuosikymmenellä. Suomen julkisissa sairaaloissa käytettävissä oleva reumatologien resurssi on keskimäärin yksi reumatologi 87 000 asukasta kohden, kun Ruotsissa vastaava luku on 1/40 000.

– Jos reumatologien määrälle ei tehdä seuraavan 15 vuoden aikana mitään, nyt työskentelevistä reumatologeista työelämässä on vuonna 2035 vain 32 lääkäriä.

Reumasairauksien koordinaatiokeskus ja Suomen Reumatologinen yhdistys ovat laskeneet, että potilaiden kohtuullisen hoidon ja väestön palvelutarpeen kannalta sairaanhoitopiireissä olisi suositeltavaa olla yhden reumatologin resurssi 40 000 asukasta kohden tai vähintään 60 000 asukasta kohden.

– Suomessa on jo nyt yli 100 000 reumatauteja sairastavaa potilasta ja potilasmäärät kasvavat koko ajan. Eläköitymisen myötä jäljelle jäävien 32:n lääkärin työtaakka on niin raskas, että potilaat jäävät ilman reumalääkärin hoitoa. Suomeen tarvitaan käyttöön reumataudeissa hoitoon pääsyn ja laadun seuraamiseksi valtakunnalliset laaturekisterit, Laiho sanoo.

Suuret kustannukset

Laihon mukaan reuma aiheuttaa merkittäviä kansantaloudellisia kustannuksia, jos potilaan hoitoa ei pystytä toteuttamaan kansallisten suositusten mukaan. Nämä muodostuvat muun muassa hoito-, lääke-, leikkaus- ja kuntoutuskuluista sekä työkyvyttömyyden kustannuksista, sekä työnantajille jäävistä tuottavuuteen liittyvistä kustannuksista.

Hän korostaa, että kalliitkin reumahoidot ja lääkärien lisääminen maksavat itsensä hyvin nopeasti takaisin.

– Sairastuneille on luotava kokonaisvaltaisia hoitoprosesseja aina sairastumisesta kuntoutumiseen saakka. Nykyisellään esimerkiksi reumapotilaan lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsy on aivan liian sattuman varaista. Jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestelmä on edelleen liian sekava potilaille.

– Nyt on viimeisiä aikoja herätä erikoislääkäripulaan, jos potilaiden hyvästä hoidosta halutaan pitää kiinni joka kunnassa. Kysyinkin kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta toimista, ettei Suomi jää Pohjoismaiden kehitysmaaksi reumatautien hoitoon pääsyn ja hoidon osalta. Hyvä reumapotilaiden hoito säästää monella tavalla, niin yhteiskunnan kustannuksissa kuin reumaa sairastavan ihmisen toimintakyvyssä ja elämänlaadussa.