Mia Laiho: Rajoitusten purkaminen vaatii testien lisäämistä

Kansanedustajan mukaan tehtävään voitaisiin kouluttaa nopeasti esimerkiksi alan opiskelijoita.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kehottaa hallitusta lisäämään nopealla aikataululla koronavirustestausta.

– Koronatesteissä on ollut aika monta mutkaa matkassa. Vähitellen kun testauksia on saatu lisättyä, niin ongelma on nyt suojavarusteissa ja positiivisen testituloksen saaneiden kontaktien jäljityksessä, Mia Laiho kirjoittaa Facebookissa.

Ylen mukaan erityisesti tartuntaketjuja jäljittävästä henkilökunnasta on pulaa. THL:ssä jäljitystä hoitaa noin kymmenen ihmistä ja monessa sairaanhoitopiirissä vain yksi infektiolääkäri muun työnsä ohella.

Mia Laiho huomauttaa, että paljon työvoimaa vaativaa jäljitystyötä voisivat tehdä esimerkiksi alan opiskelijat.

– Jäljitystyötä tekevät yleensä hoitajat ja uskoisi, että pienellä perehdytyksellä siihen voitaisiin ohjata muitakin terveydenhuollon ammattilaisia tai alan opiskelijoita. Jos haluamme pysäyttää epidemian ja aloittaa jossain vaiheessa myös rajoitusten purkamisen, tarvitsemme lisää testauksia, Laiho sanoo.

Lääkäritaustaisen kansanedustajan mukaan resurssit laajempiin testeihin on turvattava mahdollisimman pian.

– Niihin laitettu raha maksaa itsensä varmasti monenkertaisesti takaisin, kun yhteiskuntaa saadaan taas nostettua jaloilleen, Mia Laiho sanoo.

