Mia Laiho: Opiskelijoille jaettava maskeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hallituksen pitää huomioida opiskelijoiden taloudellinen tilanne.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho vaatii kasvomaskeja jaettavaksi veloituksetta oppilaitoksissa, jos nuorten halutaan niitä käyttävän.

Laihon mukaan koko maan tartuntojen hillitsemiseksi olisi järkevää, että hallitus linjaisi valtakunnallisesti, että oppilaitoksista olisi jaettava kasvomaskeja oppilaiden käyttöön veloituksetta vähintäänkin niillä alueilla, joilla kasvomaskisuositus on käytössä ja valtio vastaisi niiden kustannuksista.

– Jos hallitus ei ole valmis helpottamaan opiskelijoille tarjottavien maskien saantia, niin määräaikainen koronalisä opintotukeen olisi perusteltu, Laiho toteaa tiedotteessa.

Laiho on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen sen jälkeen, kun THL tiistaina suositti, että kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla kasvomaskisuositus tulee noudatettavaksi myös toisella asteella ja yliopistoissa sekä korkeakouluissa.

Uudellamaalla Helsinki, Espoo ja Vantaa jo suosittavat viisitoista vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä kaikissa kaupungin palveluissa, jos lähikontakteja ei voida välttää.

Laihon mukaan on väärin, että oppilaitoksissa opiskelijat joutuvat hankkimaan lähtökohtaisesti itse maskinsa, kun työntekijät saavat ne maksutta työnantajiltaan.

– Kun oppilaitoksissa on suositus kasvomaskin käytöstä, pitäisi oppilaitoksessa tarjota maskeja, jolloin ne olisivat helposti saatavissa ja nuorten käytössä. Hallituksen tulisi sitoutua kustantamaan kasvomaskeja opiskelijoille oppilaitoksiin, niin että tartuntojen leviämiseen voidaan todellisuudessa myös vaikuttaa. Opiskelijoiden käyttämät maskit suojaavat sekä opiskelijaa itseään, muita opiskelijoita, opettajia että muuta henkilökuntaa, Laiho sanoo.

Koronatilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella kiihtymisvaiheessa. Espoon, Helsingin ja Vantaan leviämisvaiheen kasvosuositus koskee muun muassa kirjastoja, liikuntapaikkoja, museoita ja toisen asteen oppilaitoksia, kuten ammattikouluja ja lukioita.

Valtioneuvoston oman koronatoimintasuunnitelman mukaan kiihtymisvaiheessa on alue, jolla on todettu tartuntoja 10-25 uutta tapausta/100 000 asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana. Tämän määritelmän mukaisesti Suomessa on HUS:n lisäksi useita sairaanhoitopiirejä, joissa tämä kriteeri täyttyy.

Ja leviämisvaiheen kriteeritkin (18-50 uutta tapausta/100 000 asukasta kohti) täyttää jo muutama sairaanhoitopiiri. Kaupungit ovat jakaneet vähävaraisille kasvomaskeja kaupunkien ilmaisilta maskinjakelupisteiltä.

– Opiskelijoiden taloustilanne on myös hyvin tiukka huonon kesätyötilanteen takia, joten olisi kohtuutonta, jos heidän tilannettaan ei hallitus huomioisi. Tartuntojen kasvua ei saada hillittyä, jos kasvomaskien käyttöä ei saada laajennettua myös nuorten keskuudessa, Laiho toteaa.

– Opiskelijat ovat maskiasiassa väliinputoajia. Jos rahat ovat tiukassa, tartuntojen leviämisen ehkäisyyn tarkoitettu kasvomaski ei ole käytännössä ensimmäisenä ostoslistalla.