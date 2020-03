Mia Laiho: Koronaviruksen näytteenottoa lisättävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tarvitaan tietoa todellisesta tautitilanteesta.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle koronaviruksen testauksen laajentamisesta perusterveydenhuoltoon ja liikkuviin yksiköihin.

Koronavirustapaukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti viime päivinä niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Laihon mukaan oli hyvin jo ennalta tiedossa, että ensimmäisenä sairastuvat ovat todennäköisesti työ- tai lomamatkailijoita. Lisäksi koululaisten talvilomakausi on edelleen menossa ja ihmiset matkustavat paljon. Suomessa on tähän mennessä testattu 420 epäilyn näytteet ja todettu 15 tartuntaa.

– Tämä on alhainen luku väestömääräänkin suhteutettuna. Herääkin kysymys, voiko Suomen koronavirustartuntojen sairastuneiden määrä olla todellisuutta vastaava, kun huomioidaan, että samaan aikaan Ruotsissa sairastuneiden määrät ovat moninkertaiset, Laiho toteaa tiedotteessa.

– Kun koronavirus on levinnyt jo laajalti Eurooppaan ja se leviää jo maan sisällä, aiempaa matkaa infektioalueelle ei voi enää jatkossa käyttää erottelevana tekijänä muihin liikkeellä oleviin infektiotauteihin. Tartunnan saaneet pitäisi kuitenkin pystyä löytämään nopeasti taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Ruotsissa testataan Suomea enemmän

Ruotsissa on todettu jo 101 koronavirustartuntaa. Eilen päivätyn tiedon (ECDC) mukaan oli tautitapauksia todettu Norjassa 86, Tanskassa 20, Islannissa 35.

Laihon mukaan ainakin Ruotsissa testauksia on tehty selvästi Suomea matalammalla kynnyksellä, jo tuhansia. Ruotsissa koronavirusnäytteen ottoa on jalkautettu sairastuneiden luo, jolla on pyritty ehkäisemään taudin leviämistä.

Ruotsin terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet 4. maaliskuuta lähtien tutkivansa rutiininomaisesti koronavirusnäytteen myös hengitystieinfektio-oireisilta, joilla ei ole matkustustaustaa infektioalueelle.

– Ruotsin näytteenottomallissa on huomioitu hyvin tartuntaketjun katkaisu jo hoitoketjun alkupäässä. Suomessa testauksia tehdään vain erikoissairaanhoidossa. Kun näytteitä ei oteta lainkaan terveysasemilla tai yksityisillä lääkäriasemilla, nostaa se näytteenottokynnystä, ja diagnosoimattomia tapauksia voi jäädä levittämään tautia, Laiho toteaa.

Oireita vaikea erottaa

Sairastunut levittää tautia pisaratartuntana ja lähellä olevat ihmiset ovat tartunnan vaarassa. Potilaiden pitää siirtyä näytteenottopaikkaan omatoimisesti, ellei fyysinen kunto vaadi ambulanssikyytiä.

– Koronaviruksen oireet ovat samantyyppisiä kuin tavallisessa influenssassa tai muissa ylähengitystieoireisessa flunssassa, joten voi olla vaikea erottaa, mikä on juuri koronan oiretta. Ja käytännössä se ei onnistu luotettavasti ilman testausta, Laiho korostaa.

– Kun näytteenottopaikkoja on tällä hetkellä hyvin vähän ja asiakkaiden pitää liikkua näytteenotto paikkoihin, niin miten on varmistettu, ettei nämä henkilöt levitä tautia esim. taksissa, busseissa ja metrossa, Laiho kysyy.

Jotta saadaan tietoa Suomen todellisesta tautitilanteesta, näytteenottoa tarvitaan Laihon mukaan lisää.

– Tartunnan saaneiden löytäminen on tärkeää myös riskiryhmissä olevien ihmisten, kuten vanhusten ja muiden infektioille alttiiden sairastumisriskin alentamiseksi.