Mia Laiho: Koronatoimissa edetään rokottamattomien ehdoilla

Kokoomusedustajan mukaan Suomi ei voi jäädä jälkeen muusta Euroopasta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kysyy hallituksen toimenpiteitä edetä koronapassin laajentamisessa. Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Koronapassia on laajennettava pikaisesti, jotta rokotetut ihmiset eivät joudu elämään rokottamattomien ehdoilla tulevina joulun pyhinä ja myöhemminkin epidemian jatkuessa. Tiedossa on ollut jo pitkään, ettei korona ole lähdössä keskuudestamme. Tauti tulee väistämättä käymään läpi rokottamattomia ihmisiä. Vaikka rokotusprosentti onkin hyvä, koko väestöstä joka viides vastaantulija on edelleen rokottamaton. Uusia lainsäädännöllisiä toimia tarvitaan, sanoo Laiho.

– Kansalaisten on vaikea ymmärtää, miksi keinot, kuten maskit ja koronapassi, jotka toimivat muualla, eivät tule laajemmin ja velvoittavammin käyttöön meillä ja että koronatoimissa edetään rokottamattomien ehdoilla, hän jatkaa.

Pääministeri Sanan Marinin (sd.) mukaan koronapassia on valmisteltu jo viime kesästä saakka, mutta valmista ei vain näy.

– Hallituksen pitäisi myös pikaisesti selvittää, miten mahdollistetaan, että suomalaisilla säilyy oikeus koronapassiin EU-tasolla, jos kolmannen rokotteen antaminen Suomessa viivästyy, Laiho toteaa.

Hänen mukaansa ihmisillä on oltava mahdollisuus käydä myös turvallisesti töissä ja työnantajilla on oltava mahdollisuus varmistaa työturvallisuus koronapassilla erityisesti sellaisessa työympäristössä, jossa riski tartunnan leviämiselle on suuri, kuten esimerkiksi tehdasympäristössä tai rakennustyömailla.

– Myös töissä, jossa asiakkaat tai potilaat ovat haavoittuvassa asemassa olevia, kuten pieniä lapsia, vanhuksia, immuunipuutteisia on pystyttävä vaatimaan koronapassia ja riittävää rokotussuojaa, listaa Laiho.

Laihon mielestä ongelmallista on, että monessa tilaisuudessa ei ole mahdollista vaatia koronapassia lainsäädännön takia, vaikka toimijoilla olisi siihen halukkuutta terveysturvallisuuden parantamiseksi.

– Esimerkiksi teattereissa ei ole mahdollista tarkastaa ihmisten koronatodistuksia, jos on nimetyt paikat ja tiloihin ei kohdistu erillisiä rajoituksia. Risteilymatkustajien suhteen tilanne on myös ongelmallinen. Ruotsissa ja Virossa koronapassia voidaan vaatia, mutta Suomessa ei.

– Pahentuneessa epidemiatilanteessa olisi perusteltua selvittää koronapassin vaadetta myös Alkoissa ja risteilyillä. Alko on vielä jopa sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa ja odottaisi, että epidemiantorjuntatoimista vastaava ministeriö ottaisi torjuntatoimet käyttöön myös siellä, esittää Laiho.

Hänen mielestään hallituksen koronapassiesityksen keskeisin puute on, ettei koronpassin käyttölaajuus lähene vieläkään kohti sitä, missä iso osa Eurooppaa oli jo viime kesänä.

– Miten ihmeessä kaikki on Suomessa niin vaikeaa? Nyt vaaditaan hallitukselta päätöksiä ja lakiesityksiä, joilla Suomi saadaan koronatoimissa eurooppalaiselle tasolle ja rokotettujen oikeudet turvataan, vaatii Laiho.