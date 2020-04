Mia Laiho: Kiinan maskien turvallisuus varmistettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan huonolaatuiset suojavarusteet voivat olla työntekijöille riski.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen suojavarusteiden laadusta ja turvallisuuden varmistamisesta. Suomeen saapui 7.4.2020 koneellinen Kiinasta tilattuja hengityssuojaimia, jotka todettiin laboratoriotestauksessa käyttökelvottomiksi sairaalaolosuhteisiin, eivätkä ne myöskään täyttäneet EU:n standardeja.

Kokoomusedustaja katsoo, että huonolaatuiset ja jopa väärennetyt suojavarusteet voivat olla riski henkilökunnan sekä niiden puutteellisen suojauksen että niiden sisältämien kemikaalien takia.

– Kun kriisitilanteessa ostopäätös joudutaan tekemään paineen alla ja markkinoilla on monen laatuista kauppatavaraa, on vaarana, että laatu ja turvallisuus kärsivät. Jos työntekijä saa oireita tai allergisen reaktion hengitettyään maskin läpi, jonka tuoteseloste puuttuu tai on luettavissa vain kiinaksi, mistä voidaan tietää mikä reaktion aiheutti työntekijälle?, Laiho kysyy tiedotteessaan.

– Jos tuotteet eivät ole laadullisesti sekä suojauskyvyn että materiaalin turvallisuuden osalta laatutestattuja, voi riskinä olla, että riittämättömän suojaustehon lisäksi maskin kautta siirtyy työntekijään terveydelle haitallisia kemikaaleja, kun henkilökunta hengittää sen läpi, Laiho selventää.

Henkilösuojainten markkinoita valvotaan työsuojeluviranomaistaholta, jotta ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja että suojaimet on saatettu asianmukaisesti markkinoille. STM toimii markkinavalvonnasta huolimatta ylimpänä työsuojeluviranomaisena ja on perimmäisenä vastuussa suojavarusteiden materiaalien turvallisuudesta. Laihon mukaan viime kädessä hallituksen olisi tärkeä varmistaa, ettei Kiinasta ja muualta ulkomailta tilatut maskit aiheuta terveydellisiä riskejä hoitohenkilökunnalle.

Laihon mukaan tämä on erityisen tärkeää nyt, kun suojavarusteita joudutaan tilaamaan ulkomailta aikataulupaineessa suuria määriä.

– Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta on oleellista selvittää, että suojavarusteet soveltuvat suunniteltuun käyttökohteeseen, sisältävät tarpeelliset viruksen suojausominaisuudet, ja ovat laadullisesti turvallisia käyttää, Laiho sanoo.

– Kriisitilanteessakaan hoitohenkilökunnalle ei saa ostaa sutta ja sekundaa, jos riskinä voi olla tartunta tai materiaalien sisältämien mahdollisten vaarallisten aineiden aiheuttamat terveysriskit työntekijöille.