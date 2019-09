Mia Laiho: Järjestöjen rahoituksen ehdoksi nuuskan vastustus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen nuorten nuuskan käytön vähentämisestä.

Kokoomuslaiset kansanedustajat Mia Laiho ja Anna-Kaisa Ikonen kertovat tiedotteessaan jättäneensä nuorten lisääntyneestä nuuskan käytöstä hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Kansanedustajat vaatisivat valtion tukea saavilta nuorisojärjestöiltä sitoutumista nuuskan ja tupakkatuotteiden käytön ehkäisyyn.

Laihon muistuttaa, että siinä missä tupakan käyttö on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, on nuuskan käyttö puolestaan lisääntynyt etenkin nuoremmissa ikäryhmissä. Laiho on koulutukseltaan lääkäri.

– Nuuskan käytön yleistyminen nuorten keskuudessa on hälyttävää. Nuuska koetaan harmittomaksi, mutta harva tietää, että nuuska sisältää lähes 30 syöpävaarallista ainetta ja raskasmetalleja, jotka altistavat suun ja nielun alueen syöville. Nuuska värjää myös hampaita, lisää reikiintymistä ja altistaa sydänsairauksille, Laiho selventää.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on aikaisemmin esittänyt toimenpide-esityksenään, että valtakunnallisten nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustusten jakamisen yhdeksi avustusperusteeksi asetettaisiin sitoutuminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.

Laiho ja Ikonen kysyvätkin kirjallisessa kysymyksessään ministeri Krista Kiurulta (sd.), millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ministeriön toimenpide-ehdotusten suhteen. Kansanedustajat kannattavat ministeriön esitystä järjestöjen rahoituksen kytkemisestä nuuskan vastaiseen työhön.

– Liikunta- ja nuorisojärjestöt tekevät tärkeää työtä nuorten parissa, ja järjestöjen toimijat ovat usein myös roolimalleja nuorille. Jos järjestöjen rahallisen tuen ehdoksi laitettaisiin sitoutuminen nuuskan ja tupakan käytön ehkäisemiseen toiminnassaan, olisi sillä varmasti myönteisiä vaikutuksia, Laiho sanoo.

Kysymyksessään kansanedustajat kysyvät myös mitä hallitus aikoo tehdä jatkuvasti Ruotsin kautta lisääntyneen nuuskan tuonnin vähentämiseksi.