Mia Laiho huolissaan hätäkeskuksista

Määrärahoista ja henkilöstöstä on kansanedustajan mukaan pidettävä huoli.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt kirjallisen kysymyksen sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) hätäkeskuslaitoksen riittävistä määrärahoista sekä henkilöstön saatavuudesta ja työhyvinvoinnista. Hänen mukaansa julkisuudessa on viime aikoina noussut esille taas tapauksia, joissa soittaja on joutunut odottamaan pitkään jonossa hätäkeskukseen.

– Hätätilanteessa odottaminen puhelinlinjalla on kestämätöntä, sillä hätäkeskukseen soitetaan hätätilanteessa, ja jokainen menetetty minuutti voi olla ihmishengelle kohtalokas, Laiho sanoo tiedotteessaan.

Hätäkeskuslaitoksen vuoden 2018 toimintakertomuksen mukaan vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 7,6 %. Henkilöstöä jää paljon eläkkeelle ja irtisanoutuu muun muassa työn raskaan luonteen vuoksi, ja samaan aikaan vähäisen koulutuspaikkamäärän vuoksi alalle valmistuu liian vähän uutta henkilöstöä. Koulutuspaikkoja on Laihon mukaan lisätty edellisen kerran viime vuonna silloisen sisäministerin Paula Risikon (kok.) toimesta.

Laihon mukaan olisi järkevää miettiä, kannattaisiko koulutusta järjestää myös pääkaupunkiseudulla opiskelun houkuttelevuuden ja riittävän ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi.

– Hätäkeskuspäivystäjät tekevät erittäin raskasta työtä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hätäkeskuspäivystäjältä vaaditaan rautaista ammattitaitoa ja paineensietokykyä. Heidän työnsä on korvaamattoman tärkeää, ja heidän työhyvinvoinnistaan ja riittävistä resursseista on tärkeää huolehtia. Kyse on loppupelissä meidän kaikkien turvallisuudesta