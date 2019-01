Mia Laiho: Hoivapaikka on saatava valita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) vaatii vanhuksille mahdollisuutta vaikuttaa omaan hoivapaikkaansa.

– Hoivapalveluiden kysynnän kasvu ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä väestön ikääntyessä. Hyvinvointialan lokakuussa 2018 julkaiseman selvityksen perusteella kunnat eivät ole pystyneet lisäämään omaa palvelutuotantoaan kysyntää vastaavaksi, mikä on johtanut palvelujen ulkoistamisiin, toteaa Mia Laiho.

Hänen mukaansa ongelmien taustalla on myös se, että yli 12 vuoden ajan uudistuksissa ei ole päästy eteenpäin, vaikka Suomi vanhenee ja rahat vähenevät koko ajan.

Alan yritysten kokonaismäärä on vähentynyt kuitenkin 509 yrityksestä 424 yritykseen vuosina 2007-2017. Pienten paikallisten yritysten ja järjestöjen ongelmina ovat rajalliset voimavarat ja riippuvuus yhdestä kuntaostajasta. Osa pienemmistä yrityksistä onkin joutunut yritysostojen kohteeksi.

– Pienempien hoivakotien perustajat ovat usein hoiva-alan ammattilaisia, joilla on jopa kymmenien vuosien kokemus alalta. Perheyrittäjälle on riittänyt, että hän saa tehdä itselleen tärkeää työtä, ja hoivakoti takaa sekä työntekijöille että yrittäjälle palkan, Laiho kuvaa.

Hän toteaa, että tällä hetkellä kunnat kilpailuttavat kuitenkin hoivapalveluiden tarjoajat hinta edellä.

– Suurilla hoivajäteillä on mahdollisuus tarjota palvelut edullisempaan hintaan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa laatu ei ole prioriteetti, vaan halpa hinta. Yhä useammassa tapauksessa ikäihmisten palveluasumisen tarjoaa jättiyritys, joiden laatua ei voi edes verrata pienten hoiva-alan yritysten tarjoamiin palveluihin, Laiho sanoo.

Hänen mielestään vanhuksilla ja omaisilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, missä hoivayksikössä haluaa elämän viime vuodet viettää.

– Vanhuksen oman arvon tunteen ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta on kyseenalaista, ettei elämän ehtoopuolella voi enää vaikuttaa siihen, missä haluaa asua, kun tarvitsee toisten huolenpitoa. Sote-uudistuksen sisältämä asiakkaan valinnanmahdollisuus tuo asiakkaan palvelujen keskiöön. Silloin vanhuksella on mahdollisuus valita eri hoivapaikkojen välillä ja valita omiin tarpeisiin parhaiten soveltuva hoivayksikkö. Tällöin laadullisesti parhaat paikat menestyvät ja myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus olla mukana palvelujen tarjoamisessa, toteaa Laiho.